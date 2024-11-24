Неделя с AmurMedia: День матери, нитраты в капусте, змеи на полках и пригорело

С новым гадом! Змеи заполонили полки хабаровских магазинов



С приближением нового 2025 года, прилавки хабаровских супермаркетов, бутиков и магазинчиков преобразились, наполнившись яркими символами наступающего года — змеями. Эти милые и загадочные существа стали не только украшением витрин, но и настоящим хитом сезона. Их можно встретить в любом качестве: игрушки, кружки, брелоки, ёлочные украшения и даже сладости с тематическими упаковками. Яркие змееподобные амулеты, выполненные из разных материалов, привлекают взгляды, вызывая улыбки и предвкушение праздника. Кстати, змейка олицетворяет мудрость, грацию и интуицию, и многие верят, что она принесет удачу в предстоящем году. В поисках своей змейки корр. ИА AmurMedia пробежался по некоторым торговым центрам.