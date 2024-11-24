Неделя с AmurMedia: День матери, нитраты в капусте, змеи на полках и пригорело

Участнику СВО в Хабаровске вручили паспорт
В одном из лечебных учреждений краевого центра сотрудники УМВД России по г. Хабаровску вручили паспорт гражданина Российской Федерации участнику специальной военной операции, сообщает ИА AmurMedia.
Иностранцу в Хабаровске дали 15 лет за наезд на полицейских
В Хабаровском крае вынесен приговор по уголовному делу о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Повышенное содержание нитратов в капусте выявили в Хабаровском крае
В Хабаровском крае Россельхознадзором выявлено нарушение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при выращивании капусты, сообщили ИА AmurMedia в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Пострадавшим на производстве в Хабаровском крае вручили новые автомобили
Отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО вручило автомобили Lada Granta четырем жителям региона, которые пострадали на производстве. На закупку автомобилей Отделение СФР направило более 6 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба фонда, машины прошли заводскую адаптацию с учетом индивидуальных особенностей и физических возможностей будущих владельцев, сообщает ИА AmurMedia.
Антон Ярошенко возглавил департамент социальных вопросов Хабаровска
На должность заместителя мэра города по социальным вопросам назначен Ярошенко Антон Сергеевич, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Хабаровска.
Первый газовый котел Хабаровской ТЭЦ-4 запустят в работу
Первый газовый котел Хабаровской ТЭЦ-4 запустят в работу. Строительство одного из ведущих энергообъектов решит много энергетических вопросов не только Хабаровского, но и Приморского края, и Амурской области.
Восемь модульных спортзалов появятся в Хабаровском крае
С 2023 года на Дальнем Востоке реализуется программа «50 спортзалов в школах ДФО», благодаря которой около 15 тысяч школьников сегодня занимаются спортом в новых физкультурно-оздоровительных комплексах. Проект реализуется по поручению полпреда ДФО Юрия Трутнева и при содействии Минвостокразвития России, инициатор проекта — трехкратный чемпион мира по киокусинкай карате Хаид Мантаев, сообщает ИА AmurMedia.
После вмешательства прокуратуры в хабаровской поликлинике заработали маммографы
Прокуратура Индустриального района г. Хабаровска провела проверку на основании публикации в сети Интернет о ненадлежащем состоянии маммографов в КГБУЗ «11 городская поликлиника».
Грузовой поезд в Хабаровском крае столкнулся с машиной
В Хабаровском крае следователи Восточного МСУТ СК России устанавливают обстоятельства столкновения подвижных составов, сообщает ИА AmurMedia.
Волонтеры Хабаровского края очистили около 200 км берега от мусора
Жители Хабаровского края приняли активное участие в акции «Вода России» (6+), организованной в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Дмитрий Демешин проверил готовность нового визит-центра к встрече гостей Хабаровского края
Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин оценил, как организована работа с жителями и гостями края и какими событиями наполнен новый туристический объект — Амурский утес, сообщает ИА AmurMedia.
Хабаровские хирурги освоили новый метод извлечения донорской почки
В больнице имени профессора С. И. Сергеева прошла успешная операция по пересадке почки с участием московских специалистов. Врачи-хирурги Федерального национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова обучили местных специалистов новому методу забора донорской почки — лапароскопии, сообщает ИА AmurMedia.
День матери отпраздновали в Семейном МФЦ Хабаровска
С декабря 2023 года в Хабаровске успешно работает Семейный МФЦ, который за год оказал помощь более 770 семьям с детьми. Центр предоставляет услуги по принципу «одного окна», обеспечивая всестороннюю поддержку по широкому спектру вопросов. Одно из направлений деятельности учреждения — проведение культурно-массовых мероприятий для семей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Хабаровская школа-интернат стала призером всероссийского конкурса «Доброшкола-2024»
В Москве подвели итоги VI всероссийского конкурса «Доброшкола-2024». Его участниками стали 124 школы из 18 субъектов страны. В число призеров вошла краевая школа-интернат № 6. Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», сообщает ИА AmurMedia.
Дальневосточный тату-турнир «Свои» продолжает набирать обороты
Дальневосточный тату-турнир «Свои» (18+) продолжает набирать обороты. 16 ноября стартовал третий этап: из шестидесяти игроков в гонке за главный приз осталось шестнадцать. Напомним, что в финал вырвуться семеро и победитель получит денежное вознаграждение.
Пригорело: задымление в ТЦ «Реми Сити» произошло в Хабаровске
В 10:11 на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступило сообщение о задымлении в торговом центре по адресу: ул. Краснореченская, 213. Огнеборцы выехали по повышенному номеру, сообщает ИА AmurMedia.
С новым гадом! Змеи заполонили полки хабаровских магазинов
С приближением нового 2025 года, прилавки хабаровских супермаркетов, бутиков и магазинчиков преобразились, наполнившись яркими символами наступающего года — змеями. Эти милые и загадочные существа стали не только украшением витрин, но и настоящим хитом сезона. Их можно встретить в любом качестве: игрушки, кружки, брелоки, ёлочные украшения и даже сладости с тематическими упаковками. Яркие змееподобные амулеты, выполненные из разных материалов, привлекают взгляды, вызывая улыбки и предвкушение праздника. Кстати, змейка олицетворяет мудрость, грацию и интуицию, и многие верят, что она принесет удачу в предстоящем году. В поисках своей змейки корр. ИА AmurMedia пробежался по некоторым торговым центрам.
Картель в сфере пожарной безопасности выявили в Хабаровском крае
Арбитражный суд Хабаровского края поддержал решение Хабаровского УФАС России в деле о картеле в сфере пожарной безопасности, сообщает ИА AmurMedia.
13 кредиторов-нелегалов маскировались под видом ломбардов и комиссионок в Хабаровском крае
В январе — сентябре 2024 года специалисты Банка России выявили на территории Хабаровского края 13черных кредиторов. Все они вели свою деятельность вне правового поля: никогда не состояли в реестрах регулятора или были из них исключены, но продолжали работать незаконно, сообщает ИА AmurMedia.
Соглашение по сдерживанию цен на сливочное масло заключили в Хабаровском крае
Соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло заключены в 21 регионе страны благодаря совместной работе территориальных органов службы, местных властей и предпринимателей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УФАС по Хабаровскому краю.
Проект V этапа объединенной набережной Хабаровска одобрен Госэкспертизой
Государственная экспертиза дала положительное заключение проектной документации на строительство в Хабаровске V этапа набережной протяженностью 350 метров. Этот участок продолжит существующую набережную от Речного вокзала до сооружений «Водоканала», а в перспективе станет частью новой объединенной набережной длиной 9 километров, сообщает ИА AmurMedia.