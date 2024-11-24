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В Омской области выделили 130 миллионов рублей на льготы для поездок в электричках

Средства будут направлены на обеспечение транспортного сообщения в 56 населённых пунктах.

Источник: Комсомольская правда

Власти Омской области выделили 130 миллионов рублей для льгот на поездки в электричках. Средства пойдут на компенсацию тарифов между реальной стоимостью проезда и приемлемой для жителей региона. Другими словами, омичи будут оплачивать только часть стоимости проезда, а оставшуюся сумму берёт на себя региональный бюджет.

Экономически обоснованные тарифы выше, чем фактическая стоимость проезда в электричках. В 2023 году субсидии из областного бюджета для пригородной компании составили 357 миллионов рублей.

За прошлый год «Омск-пригород» перевёз более 2,6 миллиона пассажиров. Из них более 504 тысяч человек — это федеральные и региональные льготники. Также на пригородных электричках перевезли 430 тысяч школьников и студентов.

В Омской области электрички ходят в четырёх направлениях: Иртышском, Исилькульском, Называевском и Татарском.