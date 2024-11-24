На Алтае научились определять риски выкидышей на поздних сроках беременности

«Заявленный способ найдет широкое применение в практическом здравоохранении в учреждениях амбулаторного и стационарного звена для обоснования объема обследований, лечебных и профилактических мероприятий у пациенток с высоким риском позднего самопроизвольного выкидыша. Предикция самопроизвольных абортов позволяет провести своевременную профилактику данной патологии в рамках персонифицированного подхода, а также провести лечебные мероприятия, в том числе на междисциплинарном уровне, что позволит снизить частоту поздних самопроизвольных выкидышей», — говорится в патенте.