На Алтае научились определять риски выкидышей на поздних сроках беременности

БАРНАУЛ, 24 ноября. /ТАСС/. Риск самопроизвольного выкидыша на поздних сроках беременности научились определять ученые из Алтайского государственного медицинского университета. Новая методика поможет снизить частоту поздних самопроизвольных выкидышей, своевременно выявляя пациенток с высоким риском осложнений, говорится в патенте, с которым ознакомился ТАСС.
«Заявленный способ найдет широкое применение в практическом здравоохранении в учреждениях амбулаторного и стационарного звена для обоснования объема обследований, лечебных и профилактических мероприятий у пациенток с высоким риском позднего самопроизвольного выкидыша. Предикция самопроизвольных абортов позволяет провести своевременную профилактику данной патологии в рамках персонифицированного подхода, а также провести лечебные мероприятия, в том числе на междисциплинарном уровне, что позволит снизить частоту поздних самопроизвольных выкидышей», — говорится в патенте.
Особенность нового метода заключается в комплексной оценке факторов: учитываются анамнез пациентки, возраст, половые и лабораторные данные, эхографические параметры, а также наличие патологий шейки матки и другое. Методика основана на логистической регрессии: чем ближе расчетное значение к единице, тем выше вероятность выкидыша. Значение менее 0,5 говорит об отсутствии риска. Инструментом анализа служит специально созданный в Excel «калькулятор».
Для разработки методики ученые проанализировали медицинские данные 118 женщин. Из них 66 пациенток имели поздний самопроизвольный выкидыш в анамнезе, а 52 завершили беременность успешными родами. Исследование показало, что метод позволяет классифицировать 99,5% случаев верно. Авторы подчеркивают, что предложенная методика проста в применении, не требует высоких затрат и может быть выполнена в рамках программы обязательного медицинского страхования.
Заявленный способ не только повышает точность прогнозирования, но и помогает врачам определять объем необходимых обследований, разрабатывать индивидуальные лечебные программы и предотвращать осложнения. Исследователи уверены, что использование этого метода позволит значительно сократить частоту потерь плода и укрепить репродуктивное здоровье женщин.