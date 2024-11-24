Двойной удар стихии жестко атакует Приморье в ближайшие дни — чего ждать

В связи с влиянием активного циклона и фронтальных разделов днем 26, ночью и днем 27 ноября в Приморском крае ожидаются сильные осадки смешанного характера: дождь, мокрый снег, снег. Выпадет 15−45 мм осадков, возможна гроза, ветер усилится до 24 м/с. Глава Примгидромета рассказал, что приготовила погода Приморью на конец осени, пишет ИА PrimaMedia.
В понедельник, 25 ноября, над Желтым и Японским морями установится меридиональный тип атмосферной циркуляции, обеспечивающий приток теплой и влажной воздушной массы в Приморский край. Температура воздуха на высоте образования осадков (в нижней тропосфере) будет положительной, что делает образование снежных кристаллов маловероятным. Холодный воздух с отрицательной температурой у поверхности земли и в нижней тропосфере достигнет края лишь в ночь на 28 ноября, к этому времени осадки уже прекратятся.
— Ожидается прохождение как минимум двух циклонов. Первый пройдёт вдоль российско-китайской границы, через Северную Корею и северо-восточный Китай к Биробиджану. Второй зародится над Японским морем в районе точки окклюзии и, пройдя через Находку, двинется вдоль восточного побережья Приморского края. В связи с этим наиболее значительное ухудшение погодных условий прогнозируется в юго-восточной и восточной частях края: интенсивные дожди на побережье, мокрый снег и гололед в горных районах. Важно отметить: 26 ноября на побережье края ожидается усиление ветра до 25 — 30 м/с. С 28 ноября ожидается умеренное похолодание, — рассказал глава Примгидромета Борис Кубай.
Ожидается, что с 26 по 27 ноября выпадет до 15−45 мм осадков за 12 часов и менее при дожде и дожде со снегом, 7 — 19 мм при снеге, в отдельных районах очень сильные — более 50 мм за 12 часов и менее при жидкой и смешанной фазе осадков более 20 мм при снеге. Местами возможна гроза.
Осадки будут сопровождаться гололедными явлениями, местами сильными, в отдельных районах метелью. На дорогах гололедица, местами снежный накат. Ожидается усиление ветра до 15 — 24 м/с, во Владивостоке и на отдельных участках побережья порывами до 27 — 32 м/с.