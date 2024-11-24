Двойной удар стихии жестко атакует Приморье в ближайшие дни — чего ждать

— Ожидается прохождение как минимум двух циклонов. Первый пройдёт вдоль российско-китайской границы, через Северную Корею и северо-восточный Китай к Биробиджану. Второй зародится над Японским морем в районе точки окклюзии и, пройдя через Находку, двинется вдоль восточного побережья Приморского края. В связи с этим наиболее значительное ухудшение погодных условий прогнозируется в юго-восточной и восточной частях края: интенсивные дожди на побережье, мокрый снег и гололед в горных районах. Важно отметить: 26 ноября на побережье края ожидается усиление ветра до 25 — 30 м/с. С 28 ноября ожидается умеренное похолодание, — рассказал глава Примгидромета Борис Кубай.