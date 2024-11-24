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Службы Владивостока перейдут в режим повышенной готовности

Службы города готовятся устранять последствия шторма.

Сейчас в Олбани: +7° 3 м/с 70% 745 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке и на большей территории Приморского края на 26—27 ноября объявлено штормовое предупреждение. Надвигаются сильные дожди и ветер. В связи с этим городские службы приморской столицы перейдут в режим повышенной готовности. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Как ранее писала «КП», первыми под удар непогоды попадут южные и западные районы, где начнется дождь, местами со снегом. Усилится ветер, на побережье — до штормового. Минимальная температура воздуха достигнет −1…-17°С. Ожидается, что во Владивостоке выпадет 15−45 миллиметров осадков.

Уже 25 ноября городские службы перейдут в режим повышенной готовности.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Дальний Восток» писала о том, как подготовилась к непогоде краевая столица и что следует сделать людям, чтобы без проблем пережить снежный апокалипсис.