Службы Владивостока перейдут в режим повышенной готовности

Во Владивостоке и на большей территории Приморского края на
Как ранее писала «КП», первыми под удар непогоды попадут южные и западные районы, где начнется дождь, местами со снегом. Усилится ветер, на побережье — до штормового. Минимальная температура воздуха достигнет −1…-17°С. Ожидается, что во Владивостоке выпадет 15−45 миллиметров осадков.
Уже 25 ноября городские службы перейдут в режим повышенной готовности.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Дальний Восток» писала о том, как подготовилась к непогоде краевая столица и что следует сделать людям, чтобы без проблем пережить снежный апокалипсис.