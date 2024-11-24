Службы Владивостока перейдут в режим повышенной готовности

Во Владивостоке и на большей территории Приморского края на 26—27 ноября объявлено штормовое предупреждение. Надвигаются сильные дожди и ветер. В связи с этим городские службы приморской столицы перейдут в режим повышенной готовности. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».