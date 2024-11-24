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В Москве ожидаются гололедица и до минус 6 градусов

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Сейчас в Олбани: +7° 3 м/с 70% 745 мм рт. ст. +5°
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, местами сильная гололедица и отсутствие осадков, температура около 0 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от минус 2 до 0 градусов тепла. В ночь на понедельник температура может опуститься до минус 6 градуса.

Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах минус 4 — плюс 1 градус. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 9 градуса.