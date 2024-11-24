В Москве ожидаются гололедица и до минус 6 градусов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, местами сильная гололедица и отсутствие осадков, температура около 0 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице будет от минус 2 до 0 градусов тепла. В ночь на понедельник температура может опуститься до минус 6 градуса.
Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.
В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах минус 4 — плюс 1 градус. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 9 градуса.