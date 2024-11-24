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Штрафы и снятие с учёта: ГАИ нацелилась на машины старше 10 лет

Обладатели автомобилей старше 10 лет могут столкнуться с претензиями со стороны ГАИ.

Источник: ДЕЙТА

Об этом граждан за рулём предупредили эксперты, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснили специалисты, в сентябре прошлого года в России появился новый перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля. Именно на его основания сотрудники дорожной инспекции в последнее время начали выписывать автомобилистам штрафы, пишет портал Autonews.

Как оказалось, гаишники стали проявлять повышенное внимание к машинам, которым больше 10 лет. Патрульные тщательнее проверяют такие авто во время остановки и в случае выявления нарушений выписывать штрафы за серьёзные неисправности.

К ним относятся, в частности, установленные светодиодные лампы в оптике, неисправности в работе системы ABS или использование не подходящих под сезон покрышек. За такие нарушения придётся заплатить штраф, а машину могут отправить на техническую экспертизу.

Кроме этого, как предупредили эксперты, в отдельных случаях, когда выявляются наиболее вопиющие несоответствия новым правилам эксплуатации авто, машину могут и вовсе снять с учёта, аннулировав её регистрацию в ГАИ.