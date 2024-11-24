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Омбудсмен помог жительнице Усолья разрешить вопрос с местом захоронения мужа

Женщина не могла добиться справедливости в течение двух лет.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Усолья-Сибирского обратилась за помощью к Уполномоченному по правам человека в Иркутской области Светлане Семеновой. Пенсионерка объяснила, что в 2021 году скончался ее супруг. Его похоронили на городском кладбище, но в 2022 году вдова заметила, что из-за расширения соседнего участка было нарушено место захоронения мужа. Сибирячка пыталась решить вопрос с администрацией кладбища в течение двух лет, однако меры так и не были приняты.

— Учитывая социальный статус заявителя, длительное отсутствие должной реакции со стороны должностных лиц муниципального предприятия на просьбы гражданина, Уполномоченным было принято решение об оказании содействия гражданке, — рассказала Светлана Семенова.

По запросу омбудсмена представители администрации Усолья-Сибирского выехали на кладбище и провели проверку. Слова пенсионерки подтвердились. Городские власти обязали руководство предприятия привести место захоронения в надлежащее состояние, после чего работы были выполнены.