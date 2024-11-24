Омбудсмен помог жительнице Усолья разрешить вопрос с местом захоронения мужа

Жительница Усолья-Сибирского обратилась за помощью к Уполномоченному по правам человека в Иркутской области Светлане Семеновой. Пенсионерка объяснила, что в 2021 году скончался ее супруг. Его похоронили на городском кладбище, но в 2022 году вдова заметила, что из-за расширения соседнего участка было нарушено место захоронения мужа. Сибирячка пыталась решить вопрос с администрацией кладбища в течение двух лет, однако меры так и не были приняты.