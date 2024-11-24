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На предстоящей неделе красноярцев вновь ожидает плюсовая температура

Зима не торопится в Красноярск; так утверждают синоптики.

Сейчас в Олбани: +7° 5 м/с 76% 745 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Новости"

По данным «Гисметео», в течение следующей рабочей недели температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.

В понедельник, 25 ноября, после морозных выходных днем воздух прогреется до −3 градусов, возможен небольшой снегопад.

Во вторник, 26 ноября, осадков не ожидается, а температура будет держаться около нуля.

Среда и четверг, 27—28 ноября, станут самыми теплыми и солнечными днями недели. В дневные часы температура достигнет плюсовой отметки в 3 градуса.

В пятницу, 29 ноября, ударит морозец: днем похолодает до −3, но будет ярко светить солнце.

А вот в ночь на субботу ожидается до −8. Примерно такая же ситуация сохранится и в следующие выходные.

Ноябрь 2024 года может стать одним из самых теплых за всю историю наблюдений.

До этого, по данным отдела метеопрогнозов красноярского гидрометцентра, наиболее теплым считался ноябрь 2020 года: тогда среднемесячная температура воздуха составила всего −1 градус.