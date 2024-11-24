На предстоящей неделе красноярцев вновь ожидает плюсовая температура

По данным «Гисметео», в течение следующей рабочей недели температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.
В понедельник, 25 ноября, после морозных выходных днем воздух прогреется до −3 градусов, возможен небольшой снегопад.
Во вторник, 26 ноября, осадков не ожидается, а температура будет держаться около нуля.
Среда и четверг,
В пятницу, 29 ноября, ударит морозец: днем похолодает до −3, но будет ярко светить солнце.
А вот в ночь на субботу ожидается до −8. Примерно такая же ситуация сохранится и в следующие выходные.
Ноябрь 2024 года может стать одним из самых теплых за всю историю наблюдений.
До этого, по данным отдела метеопрогнозов красноярского гидрометцентра, наиболее теплым считался ноябрь 2020 года: тогда среднемесячная температура воздуха составила всего −1 градус.