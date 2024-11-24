«Состояние удручающее»: Хоценко обратил внимание на омские скорые

В Омске планируется обновление парка машин скорой помощи. Состояние автопарка вызывает беспокойство. Вместе с министром здравоохранения Дмитрием Маркеловым он посетил областную «Автобазу здравоохранения».
«Осмотрели автомобили, и состояние многих машин скорой помощи действительно удручающее. Если ранее по федеральным программам удалось практически полностью обновить парк в районах области, то на город Омск программа замены скорых не распространялась», — отметил Хоценко.
Глава региона добавил, что ранее обсуждал этот вопрос на встречах с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым и министром промышленности и торговли Антоном Алихановым. Его предложения получили поддержку, и теперь вопрос остается проработать через федеральное министерство, заняться этим он поручил министру промышленности региона Андрею Посаженникову и министру здравоохранения Дмитрию Маркелову.
Как ожидается, в городском парке скорых заменят большую часть машин.