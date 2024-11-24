Захарова указала на противоречия в словах Подоляка о ракете «Орешник»

«Днем ранее Зеленский сказал, что она (ракета “Орешник”) существует. До это много лет оттуда же доносилось, что не существует Крымского моста. Потом те же заявляли, что его нужно уничтожить. Может, для начала на Банковой определятся, существует ли “Южмаш”, — написала Захарова.