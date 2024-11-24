Начало последней недели осени в Башкирии прогнозируют очень холодным

Начало последней рабочей недели осени в Башкирии будет очень холодным. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.
Завтра, 25 ноября, существенных осадков не предвидится. Ветер будет юго-восточный, восточный умеренный. Столбики термометров грядущей ночью опустятся до −3,-8°, в некоторых районах — до −13°, днем воздух прогреется до −2,+3°.
Во вторник, 26 ноября, согласно данным метеорологов, ожидается точно такая же погода.
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