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В Уфе 24 ноября потеплеет до +4 градусов

В столице Башкирии ожидается сухая ясная погода.

Сейчас в Олбани: +7° 3 м/с 70% 745 мм рт. ст. +5°
Источник: AP 2024

В столице Башкирии в последний день этой недели, 24 ноября, сохранится плюсовая температура, следует из прогноза синоптиков.

По данным Gismeteo, днем столбик термометра поднимется до +4 градусов. Погода будет сухой и ясной.

Понижение температурных значений ожидается с середины новой рабочей недели, но оно будет небольшим. По прогнозам, с 27 ноября днем будет не ниже −1,-2 градусов, к концу недели — до −4,-5.

Осадки в виде мокрого снега также возможны только со второй половины недели и будут небольшими.