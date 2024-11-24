В Уфе 24 ноября потеплеет до +4 градусов

В столице Башкирии в последний день этой недели, 24 ноября, сохранится плюсовая температура, следует из прогноза синоптиков.
По данным Gismeteo, днем столбик термометра поднимется до +4 градусов. Погода будет сухой и ясной.
Понижение температурных значений ожидается с середины новой рабочей недели, но оно будет небольшим. По прогнозам, с 27 ноября днем будет не ниже −1,-2 градусов, к концу недели — до −4,-5.
Осадки в виде мокрого снега также возможны только со второй половины недели и будут небольшими.