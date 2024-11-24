Жителей четырех городов Казахстана предупредили об ухудшении качества воздуха

Об этом рассказали специалисты РГП «Казгидромет».
«Неблагоприятные метеорологические условия и загрязнения воздуха ожидаются в Алматы, Астане, Караганде и Темиртау», — говорится в сообщении.
О погоде в Алматы на неделю можете подробнее узнать здесь.
По данным синоптиков в четырех городах Казахстана 24 ноября 2024 года ожидается ухудшение качества воздуха, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали специалисты РГП «Казгидромет».
«Неблагоприятные метеорологические условия и загрязнения воздуха ожидаются в Алматы, Астане, Караганде и Темиртау», — говорится в сообщении.
О погоде в Алматы на неделю можете подробнее узнать здесь.