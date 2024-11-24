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Жителей четырех городов Казахстана предупредили об ухудшении качества воздуха

По данным синоптиков в четырех городах Казахстана 24 ноября 2024 года ожидается ухудшение качества воздуха, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Олбани: +7° 5 м/с 76% 745 мм рт. ст. +4°
Источник: Zakon.kz

Об этом рассказали специалисты РГП «Казгидромет».

«Неблагоприятные метеорологические условия и загрязнения воздуха ожидаются в Алматы, Астане, Караганде и Темиртау», — говорится в сообщении.

О погоде в Алматы на неделю можете подробнее узнать здесь.