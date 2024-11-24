«Благодарю за терпение и любовь»: Владислав Логинов поздравил красноярок с Днем матери (видео)

Мэр Владислав Логинов поздравил красноярок с Днем матери, накануне праздника он встретился с многодетными родителями Клевцовыми. Подробно об этом глава города рассказал в своем телеграм-канале.
Анна и Александр Клевцовы — активные красноярцы, основатели вокальной группы, победители различных региональных и всероссийских конкурсов. В преддверии Дня матери они выступили на сцене перед мэром и жителями краевой столицы, исполнили песни о любви и семье. После концерта глава города лично встретился с многодетными супругами и подарил букет цветов матери семейства.
«От всей души поздравляю всех мам нашего города с добрым и трогательным праздником. Благодарю за терпение, любовь, за воспитание будущего поколения красноярцев. Низкий поклон матерям наших защитников. Тепла и мира каждой красноярской семье!» — обратился в соцсетях к краснояркам Владислав Логинов.
Напомним, что ранее в Красноярске на сессии краевого парламента в первом чтении были рассмотрены два законопроекта, относящиеся к мерам социальной поддержки многодетных семей. В регионе хотят внести поправки в закон «О социальных выплатах многодетным гражданам на приобретение земельного участка и улучшение жилищных условий», а также увеличить размер ежегодного единовременного пособия на детей-школьников.