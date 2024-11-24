«Благодарю за терпение и любовь»: Владислав Логинов поздравил красноярок с Днем матери (видео)

Напомним, что ранее в Красноярске на сессии краевого парламента в первом чтении были рассмотрены два законопроекта, относящиеся к мерам социальной поддержки многодетных семей. В регионе хотят внести поправки в закон «О социальных выплатах многодетным гражданам на приобретение земельного участка и улучшение жилищных условий», а также увеличить размер ежегодного единовременного пособия на детей-школьников.