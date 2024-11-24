Волгоградские врачи спасли жизнь шестимесячной малышке с пороком сердца

Напомним, в регионе одной из приоритетных задач является улучшение демографической ситуации. Так, предусмотрены единовременные выплаты, введенные по инициативе губернатора Андрея Бочарова. Волгоградцы могут стать получателями единовременной выплаты молодым мамам до 24 лет, единовременного пособия семьям, где родился второй ребенок до достижения первым возраста трех лет, регионального родительского капитала и т. д. А до конца 2025 года в Волгоградской области начнет действовать новая десятилетняя государственная программа в этой сфере.