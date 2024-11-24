Волгоградские врачи спасли жизнь шестимесячной малышке с пороком сердца

Проблемы со здоровьем у девочки были выявлены до рождения, в ходе второго скрининга при беременности был заподозрен врожденный порок сердца. После рождения диагноз подтвердился.
Когда малышке было 4 месяца, врачи провели ей плановое оперативное лечение, устранив порок сердца. Однако в послеоперационном периоде состояние ребенка ухудшилось, она не могла самостоятельно дышать. Также появились признаки тромбоза артерий левой голени, развился процесс, характеризующийся образованием тромбов. Состояние девочки оценивалось как крайне тяжелое.
В отделении анестезиологии и реанимации Волгоградской областной детской клинической больницы малышка получила всю необходимую помощь и консультацию специалистов разного профиля. Консолидированные усилия детских специалистов помогли спасти ей жизнь.
Более двух месяцев врачи боролись за здоровье маленькой пациентки, чтобы восстановить его после тяжелого состояния. Сейчас она активна и набирает вес, даже удалось сохранить грудное вскармливание.
Напомним, в регионе одной из приоритетных задач является улучшение демографической ситуации. Так, предусмотрены единовременные выплаты, введенные по инициативе губернатора Андрея Бочарова. Волгоградцы могут стать получателями единовременной выплаты молодым мамам до 24 лет, единовременного пособия семьям, где родился второй ребенок до достижения первым возраста трех лет, регионального родительского капитала