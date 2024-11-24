В Челябинске у жителей Северо-Запада и элитного посёлка отключат воду

В мэрии подчеркнули, что водомат по Академика Сахарова, 20 будет переведен в бесплатный режим с 10 часов утра. В доме № 11 по этой же улице будет организован подвоз воды. Коммунальщики завершат работы по устранению неисправности около 13 часов.