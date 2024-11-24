В Челябинске у жителей Северо-Запада и элитного посёлка отключат воду

Сегодня, 24 ноября, из-за повреждений на сетях и замены подвижки водоснабжение будет отключено в многоэтажках по улице Академика Сахарова (дома № 1, 3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9, 9А, 11, 13), по улице Университетская набережная (дома № 94, 153, 153а, 155, 155а, 159), по улице Архитектора Александрова (дома № 2, 4, 8, 10), а также в поселке Благодатово.
В мэрии подчеркнули, что водомат по Академика Сахарова, 20 будет переведен в бесплатный режим с 10 часов утра. В доме № 11 по этой же улице будет организован подвоз воды. Коммунальщики завершат работы по устранению неисправности около 13 часов.
Ка мы писали ранее, глава Челябинска Алексей Лошкин на встрече с журналистами обсудил проблему износа коммунальных сетей в городе.