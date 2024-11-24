Глеб Никитин: «С мамы начинается жизнь каждого человека»

Праздник воздаёт должное материнскому труду, их бескорыстной жертве ради блага своих детей и «в целях повышения социальной значимости материнства». В этом году он выпал на 24 ноября.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил своё поздравление с Днём матери.
«Дорогие мамы! От всего сердца поздравляю вас с вашим главным праздником!
С мамы начинается жизнь каждого человека. Материнская любовь — одно из самых сильных и искренних чувств. Она способна творить чудеса, спасать и делать невозможное возможным, находить выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Именно на материнской любви во многом и держится наш мир, она объединяет человечество и дарит надежду.
В России с давних времен было особое отношение к роли матери, что находило свое воплощение в народной мудрости, сказках, легендах и преданиях, искусстве. Сегодня уважение к материнству — одна из главных традиционных ценностей нашего общества, которая прописана в Конституции страны, этому уделяется большое внимание и в государственной политике.
Очень много ярких, талантливых, любящих мам живет в Нижегородской области. Все больше с каждым годом многодетных мам, тех, кто посвящает свою жизнь детям. Сложно даже представить, как вы всё успеваете, помогая становлению маленьких людей и при этом реализуя себя в других сферах. Гордимся вами! Спасибо за ваш бесценный вклад в наше общее будущее.
В этот праздник хочется пожелать всем мамам здоровья и сил! Пусть ваши дети всегда радуют вас, окружают заботой и будут для вас поддержкой! С Днём матери!»