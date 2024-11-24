Олбани
+7°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин: «С мамы начинается жизнь каждого человека»

В России в последнее воскресенье ноября, согласно Указу президента РФ № 120 от 30 января 1998 года, отмечается День матери.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Праздник воздаёт должное материнскому труду, их бескорыстной жертве ради блага своих детей и «в целях повышения социальной значимости материнства». В этом году он выпал на 24 ноября.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил своё поздравление с Днём матери.

«Дорогие мамы! От всего сердца поздравляю вас с вашим главным праздником!

С мамы начинается жизнь каждого человека. Материнская любовь — одно из самых сильных и искренних чувств. Она способна творить чудеса, спасать и делать невозможное возможным, находить выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Именно на материнской любви во многом и держится наш мир, она объединяет человечество и дарит надежду.

В России с давних времен было особое отношение к роли матери, что находило свое воплощение в народной мудрости, сказках, легендах и преданиях, искусстве. Сегодня уважение к материнству — одна из главных традиционных ценностей нашего общества, которая прописана в Конституции страны, этому уделяется большое внимание и в государственной политике.

Очень много ярких, талантливых, любящих мам живет в Нижегородской области. Все больше с каждым годом многодетных мам, тех, кто посвящает свою жизнь детям. Сложно даже представить, как вы всё успеваете, помогая становлению маленьких людей и при этом реализуя себя в других сферах. Гордимся вами! Спасибо за ваш бесценный вклад в наше общее будущее.

В этот праздник хочется пожелать всем мамам здоровья и сил! Пусть ваши дети всегда радуют вас, окружают заботой и будут для вас поддержкой! С Днём матери!»