Глеб Никитин: «С мамы начинается жизнь каждого человека»

Очень много ярких, талантливых, любящих мам живет в Нижегородской области. Все больше с каждым годом многодетных мам, тех, кто посвящает свою жизнь детям. Сложно даже представить, как вы всё успеваете, помогая становлению маленьких людей и при этом реализуя себя в других сферах. Гордимся вами! Спасибо за ваш бесценный вклад в наше общее будущее.