Санаторий «Нукутская Мацеста» получит лицензию сроком действия на 25 лет

Власти Приангарья рассказали, что ждет «Нукутскую Мацесту». Санаторий находится в поселке Новонукутский и является структурным подразделением районной больницы. Во время рабочей поездки губернатора Игоря Кобзева была озвучена проблема — срок лицензии на право пользования недрами истекает 1 января 2025 года. Ситуацию прокомментировал министр здравоохранения региона Андрей Модестов:
«Мы уже подали документы в лицензионную структуру, получили временную лицензию, которая будет действовать до конца 2026 года. За это время проведём необходимые процедуры для получения лицензии уже сроком действия на 25 лет. Далее мы подключаем инвестора, чтобы улучшить материально-техническую базу, приобрести необходимое оборудование».
Напомним, пенсионерка обратилась за помощью к омбудсмену в Иркутской области Светлане Семеновой, чтобы разрешить проблему, которая длится два года. Женщина объяснила, что в 2021 году скончался ее супруг. Его похоронили на городском кладбище, но в 2022 году вдова заметила, что из-за расширения соседнего участка было нарушено место захоронения мужа. Сибирячка пыталась решить вопрос с администрацией кладбища, но никакие меры не предпринимались.