Санаторий «Нукутская Мацеста» получит лицензию сроком действия на 25 лет

Напомним, пенсионерка обратилась за помощью к омбудсмену в Иркутской области Светлане Семеновой, чтобы разрешить проблему, которая длится два года. Женщина объяснила, что в 2021 году скончался ее супруг. Его похоронили на городском кладбище, но в 2022 году вдова заметила, что из-за расширения соседнего участка было нарушено место захоронения мужа. Сибирячка пыталась решить вопрос с администрацией кладбища, но никакие меры не предпринимались.