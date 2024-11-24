«Мне кажется, в людях что-то сломалось»: Пенсионер из Вологды поехал на велосипеде за мечтой в Таганрог

— Мне кажется, в людях что-то сломалось, — говорит Марина Водолазская. — Ведь что мешало служителю церкви попросить кого-то из прихожан приютить путника? Врачам — подержать ослабленного человека несколько дней в больнице? Полицейским — подвести его до места ночлега? Да хотя бы отправить на попутке? Есть такое понятие — тройная страховка. Для тех, кто выходит в открытый космос. Не сработают две — останется еще одна. Но тут не сработали все три: церковь, медицина и полиция. А ведь дедушка вовсе не выглядел как бродяга и забулдыга.