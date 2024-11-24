«Мне кажется, в людях что-то сломалось»: Пенсионер из Вологды поехал на велосипеде за мечтой в Таганрог

Необычная история приключилась с жителем Вологды в Ростовской области. Полагаясь на Бога и добрых людей, пожилой человек попытался доехать на велосипеде до Таганрога. Но, в итоге, обессилил, заболел в пути и стал жертвой преступления.
ДАВНЯЯ МЕЧТА.
Житель Вологодской области всегда мечтал посетить чеховские места. Когда не стало жены, вдовец решился на путешествие, ведь дома все напоминало об утрате. В молодости он занимался велоспортом, поэтому собрался в путь на «железном коне». И это, несмотря на 68 лет и травму, из-за которой он ослеп на один глаз. Как говорится, с Божьей помощью. Пожалуй, он и сам бы мог стать героем рассказа Антона Павловича.
На ночлег Алексей Анатольевич просился к добрым людям, вот только мало кто отнесся к нему по-доброму. Например, в одном доме хозяева украли у спящего путника мобильный телефон.
Так, в одном из районов Ростовской области у пожилого человека закончились деньги и пробило велосипедное колесо. Он дошел до сельского храма, где попросился на ночлег. Там его накормили и посоветовали остановиться у кого-то из хуторян.
Ноябрьскими вечерами темнеет рано. Поклонник Чехова стучался в окна, но подозрительные жители его прогнали, пригрозив полицией.
Алексей Анатольевич преодолел огромное расстояние на велосипеде из архива героя публикации.
ПОД НОЯБРЬСКИМ НЕБОМ.
Тогда пожилой человек отправился в лесополосу, сгреб осенние листья, накрыл какай-то клеенкой и устроился спать под открытым небом. Утром проезжавший мимо мужчина заметил дым остывающего костра, а рядом с ним замерзшего путешественника. Он забрал его к себе, накормил, напоил и починил велосипед.
За время своих скитаний Алексей Анатольевич подорвал здоровье: у него поднялась температура и начался кашель. Мужчина вызвал ему «скорую помощь», на которой вологодского жителя увезли в больницу.
На следующий день в медучреждение позвонила Марина Водолазская — директор автономной некоммерческой организации помощи людям в сложной жизненной ситуации «Старость в радость Ростов-на-Дону». Хотела узнать, как чувствует себя пенсионер и в чем нуждается.
— Мне сказали, что пациента отпустили домой. Вот только его дом находился за тысячу километров, — вспоминает ростовчанка.
Тем временем, вологодский житель побрел к дому своего благодетеля — за велосипедом и вещами. По пути его задержали полицейские, привезли в участок. Поскольку все документы у пенсионера оказались в порядке, и его отпустили. Вот только произошло это глубокой ночью.
Пожилой человек заболел в пути и попал в больницу Алексей БУЛАТОВ.
«ЧЕХОВСКАЯ КАРТА».
В итоге, тот самый неравнодушный мужчина купил незадачливому путешественнику билет до дома. А Марина Николаевна попросила принять участие в его судьбе сотрудников вологодского социального центра.
— Мне кажется, в людях что-то сломалось, — говорит Марина Водолазская. — Ведь что мешало служителю церкви попросить кого-то из прихожан приютить путника? Врачам — подержать ослабленного человека несколько дней в больнице? Полицейским — подвести его до места ночлега? Да хотя бы отправить на попутке? Есть такое понятие — тройная страховка. Для тех, кто выходит в открытый космос. Не сработают две — останется еще одна. Но тут не сработали все три: церковь, медицина и полиция. А ведь дедушка вовсе не выглядел как бродяга и забулдыга.
Но есть у этой истории и светлая сторона. Она показывает, что с возрастом человек не утрачивает интереса к жизни, хочет путешествовать и приобщаться к культурным ценностям.
— Хорошо бы создать для пенсионеров «Чеховскую карту» наподобие «Пушкинской» для молодежи. Она бы позволила пожилым людям бесплатно посещать спектакли, концерты, выставки — в том числе, связанные с Антоном Павловичем Чеховым.