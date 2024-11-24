СССР ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия 55 лет назад

Бен-Гурион оказался застигнутым врасплох и вообще отказался обсуждать эту тему, сославшись на праздники и пообещав поговорить после окончания Песаха. В итоге израильское руководство бегало от Кеннеди три недели, после чего прислала семистраничный ответ с жалобами на тяжелую жизнь на Ближнем Востоке: евреев мало, арабов много. Американский президент не дал израильтянам уйти от темы, начав напрямую угрожать осложнением отношений. В итоге первый визит на Димону запланировали на январь 1964 года, и подоплека у этого была очевидна: нужно было время, чтобы замаскировать следы производства оружия.