Как популярность диггерства среди любителей привела к его запрету

Они долго пытались понять, как правильно нас оформить. Например, как правильно пишется слово «тоннель». Далее со своей записочкой отправили в другое отделение. Где одна милиционерша очень удивлялась: «А чего это у вас ничего нет при себе? Вот у нас недавно были ребята, они, видимо, матерые — ключи разводные взяли, эти всякие фомки-открывашки-болгарки-дрели. А вы без ничего». Я ответил, что мы не собирались ничего ломать, хотели просто в тоннеле побыть.