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Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Ее любовь — самая искренняя»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил своих подписчиц в Telegram-канале и социальной сети ВКонтакте с Днем матери и разместил видеопоздравление с этим праздником.

Источник: ИА Татар-информ

В размещенном руководителем республике видеоролике беременные женщины рассказывают, как они узнавали, что у них будет ребенок, и как к ним приходило понимание того, чем именно является материнство.

«Сегодня День матери. Быть мамой — это огромное счастье и постоянный труд. С мамы начинается жизнь каждого человека. Ее любовь — самая искренняя и сильная на свете», — подчеркнул Раис РТ.

«Әниләр көне белән котлыйм! Балаларыгызның уңышларына сөенеп, аларның кадер-хөрмәтен тоеп, сәламәтлектә, иминлектә яшәргә язсын! (в переводе с татарского — “Поздравляю с Днем матери! Радуйтесь успехам своих детей, чувствуйте их уважение, живите в здоровье и благополучии!”)» — пожелал Рустам Минниханов.