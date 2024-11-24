Жителям Бердска Новосибирской области вернули отопление

В Telegram-канале МУП «КБУ», сообщили о том, что в Бердске Новосибирской области вернули тепло и горячую воду местным жителям. Известно, что отопление отсутствовало два дня.
Утром 24 ноября устранили дефект в районе тепловой камеры по адресу улица Лунная.
«Возобновлена подача отопления и горячей воды потребителям от ЦТП 6 “А”, 7 “А”, 8 “А”, 9 “А”, 10 “А”, 12 “А” и 16 “А”, — указали в пресс-службе.
Напомним, что главу СКР Бастрыкина заинтересовало отсутствие отопления в селе Новосибирской области.