Олбани
+7°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Бердска Новосибирской области вернули отопление

В Бердске дали отопление после коммунальной аварии.

Источник: Сиб.фм

В Telegram-канале МУП «КБУ», сообщили о том, что в Бердске Новосибирской области вернули тепло и горячую воду местным жителям. Известно, что отопление отсутствовало два дня.

Утром 24 ноября устранили дефект в районе тепловой камеры по адресу улица Лунная.

«Возобновлена подача отопления и горячей воды потребителям от ЦТП 6 “А”, 7 “А”, 8 “А”, 9 “А”, 10 “А”, 12 “А” и 16 “А”, — указали в пресс-службе.

Напомним, что главу СКР Бастрыкина заинтересовало отсутствие отопления в селе Новосибирской области.

ЖКХ