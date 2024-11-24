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В Уфе запустили движение по одной половине Шакшинского моста

Мэрия Уфы сообщила о начале движения.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 ноября, в 8:00 запустили движение по одной половине Шакшинского моста. Об этом сообщили в администрации Уфы.

Мост закрывали на ремонт полностью на месяц. По информации муниципалитета, это было сделано, чтобы исключить колебание конструкции при проведении сварочных работ.

Перед открытием моста на место накануне, 23 ноября, выезжал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

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