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Пассажирский поезд из Беларуси задержался в РФ более чем на 10 часов

Состав, который шел из Минска в Самару, пришлось пустить по альтернативному маршруту в Калужской области.

Источник: БЖД

МИНСК, 24 ноя — Sputnik. В минувшую субботу пассажирский поезд Минск — Самара надолго задержался в Калужской области, сообщают Российские железные дороги (РЖД).

Отклонение от графика превысило 10 часов из-за того, что на станции Занозная и участке Сухиничи-Узловые — Барятинская пути были завалены упавшими деревьями.

«Для ликвидации последствий непогоды сформирована бригада железнодорожников», — отметили в РЖД.

Однако поезд все равно пришлось пустить по альтернативному маршруту через станцию Фаянсовая. Для пассажиров было организовано питание на станциях Сухиничи-Главные и Тула-Вяземская.

Был задержан и местный поезд Спас-Деменск — Сухиничи-Узловые. Пассажирам пришлось пересесть на другие виды транспорта.

Еще три назад в Центральной России объявили штормовое предупреждение из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Это касается Московской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской, Калужской и Тверской областей. Вероятны сильный ветер, гололедица на дорогах, дожди, переходящие в мокрый снег.

Такая погода ожидается в ближайшее время и в Самарской области, куда прибыл упомянутый поезд из Минска.