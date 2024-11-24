Пассажирский поезд из Беларуси задержался в РФ более чем на 10 часов

МИНСК, 24 ноя — Sputnik. В минувшую субботу пассажирский поезд Минск — Самара надолго задержался в Калужской области, сообщают Российские железные дороги (РЖД).
Отклонение от графика превысило 10 часов из-за того, что на станции Занозная и участке Сухиничи-Узловые — Барятинская пути были завалены упавшими деревьями.
«Для ликвидации последствий непогоды сформирована бригада железнодорожников», — отметили в РЖД.
Однако поезд все равно пришлось пустить по альтернативному маршруту через станцию Фаянсовая. Для пассажиров было организовано питание на станциях Сухиничи-Главные и Тула-Вяземская.
Был задержан и местный поезд Спас-Деменск — Сухиничи-Узловые. Пассажирам пришлось пересесть на другие виды транспорта.
Еще три назад в Центральной России объявили штормовое предупреждение из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Это касается Московской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской, Калужской и Тверской областей. Вероятны сильный ветер, гололедица на дорогах, дожди, переходящие в мокрый снег.
Такая погода ожидается в ближайшее время и в Самарской области, куда прибыл упомянутый поезд из Минска.