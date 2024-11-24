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Мэр Омска Шелест впервые показал своего брата

В воскресенье, 24 ноября 2024 года, мэр Омска Сергей Шелест поздравил омичек с Днем матери.

"Дорогие мамы, от всего сердца поздравляю вас замечательным праздником — Днём матери! В этот день мы хотим выразить нашу искреннюю признательность за вашу любовь, заботу и терпение.

Вы — источник нашей силы и вдохновения. Ваша поддержка и вера в нас помогают нам становиться лучше, преодолевать трудности и достигать поставленных целей. Мы бесконечно благодарны вам за это.

Пусть каждый день будет наполнен радостью и улыбками, а в вашем доме царят любовь, гармония и счастье.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всём, что вы делаете", — заявил Шелест в своем телеграм-канале.

Градоначальник поделился фотографией своей мамы, а также другого близкого родственника. Шелест впервые показал горожанам своего брата — Дмитрия Николаевича.