Мэр Омска Шелест впервые показал своего брата

"Дорогие мамы, от всего сердца поздравляю вас замечательным праздником — Днём матери! В этот день мы хотим выразить нашу искреннюю признательность за вашу любовь, заботу и терпение.
Вы — источник нашей силы и вдохновения. Ваша поддержка и вера в нас помогают нам становиться лучше, преодолевать трудности и достигать поставленных целей. Мы бесконечно благодарны вам за это.
Пусть каждый день будет наполнен радостью и улыбками, а в вашем доме царят любовь, гармония и счастье.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всём, что вы делаете", — заявил Шелест в своем телеграм-канале.
Градоначальник поделился фотографией своей мамы, а также другого близкого родственника. Шелест впервые показал горожанам своего брата — Дмитрия Николаевича.