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Белорусский вратарь «Филадельфии» Алексей Колосов одержал первую победу в НХЛ

Белорус Алексей Колосов одержал первую победу в составе «Филадельфии».

Источник: Комсомольская правда

Белорусский вратарь «Филадельфии Флайерс» Алексей Колосов одержал 23 ноября первую победу в НХЛ, а российский форвард Матвей Мичков забросил в ворота «Чикаго Блэкхокс» победную шайбу — 3:2.

«Филадельфия» победила на домашней площадке аутсайдера лиги «Чикаго» в овертайме со счетом 3:2.

«Филадельфия» по ходу матча уступала со счетом 0:2, но сумела сравнять счет и победить в овертайме благодаря голу Матвея Мичкова.

Белорусский вратарь «Филадельфии» Алексей Колосов одержал первую победу в НХЛ. Он провел на льду 61 минуту 6 секунд, пропустил 2 шайбы, отразил 19 из 21 (90,5%) бросков.

Белорус пятый раз вышел на площадку в составе команды НХЛ и наконец-таки победил.

Таким образом, Алексей Колосов стал первым белорусским вратарем, который победил в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее мы писали, что биатлонист Бьорндален, муж белоруски Домрачевой, отказывается от работы тренером: «Очень сложно совмещать это с семьей».

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде в Беларуси 25 ноября — 1 декабря: «Атмосферные фронты с Балтики принесут в Беларусь снег и непогоду».

Также мощная звуковая волна столкновения галактик дошла до Земли — что ждать белорусам.