Белорусский вратарь «Филадельфии Флайерс» Алексей Колосов одержал 23 ноября первую победу в НХЛ, а российский форвард Матвей Мичков забросил в ворота «Чикаго Блэкхокс» победную шайбу — 3:2.
«Филадельфия» победила на домашней площадке аутсайдера лиги «Чикаго» в овертайме со счетом 3:2.
«Филадельфия» по ходу матча уступала со счетом 0:2, но сумела сравнять счет и победить в овертайме благодаря голу Матвея Мичкова.
Белорусский вратарь «Филадельфии» Алексей Колосов одержал первую победу в НХЛ. Он провел на льду 61 минуту 6 секунд, пропустил 2 шайбы, отразил 19 из 21 (90,5%) бросков.
Белорус пятый раз вышел на площадку в составе команды НХЛ и наконец-таки победил.
Таким образом, Алексей Колосов стал первым белорусским вратарем, который победил в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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