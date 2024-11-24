Гидрометцентр: В воскресенье в Ростове похолодает до нуля и пойдет снег

В воскресенье, 24 ноября, жители Ростова-на-Дону ощутят значительное похолодание. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
Еще с ночи над донской столицей зарядил дождь. Согласно прогнозу, в течение дня ожидается облачная с прояснениями погода. Будет идти дождь, переходящий утром и днем в мокрый снег.
— Утром и днем возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах появится гололедица, — предупреждают ростовские синоптики. — Ветер будет дуть юго-восточный и южный с переходом на северо-западный со скоростью 7 — 12 метров в секунду, возможны порывы до 15. Температура воздуха утром и днем понизится от 0 до +2 градусов.
Тем временем в Ростовской области синоптики также обещают облачную с прояснениями погоду.
— Пройдут небольшие и умеренные осадки — дождь, переходящий утром и днем в мокрый снег и снег, а местами пройдут и сильные осадки, — уточняют в Гидрометцентре. — Утром местами возможен гололед, а утром и днем — снег мокрый снег может налипать на провода и деревья, а по северу в это время будет бушевать метель. Дороги в регионе скует гололедица.
Юго-восточный и южный с переходом на северо-западный ветер разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 — 18.
— Ожидается аномальный ход температуры воздуха: по западной половине области утром и днем температура понизится от −3 до +2 градусов, а по восточной — от +1 до +6.
Напомним, в ГУ МЧС по Ростовской области в связи с ухудшением погодных условий объявили штормовое предупреждение.