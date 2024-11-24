Гидрометцентр: В воскресенье в Ростове похолодает до нуля и пойдет снег

— Пройдут небольшие и умеренные осадки — дождь, переходящий утром и днем в мокрый снег и снег, а местами пройдут и сильные осадки, — уточняют в Гидрометцентре. — Утром местами возможен гололед, а утром и днем — снег мокрый снег может налипать на провода и деревья, а по северу в это время будет бушевать метель. Дороги в регионе скует гололедица.