В Роспотребнадзоре поделились секретами женского здоровья

Так, источники витамина D и кальция помогут укрепить кости и суставы, они особенно полезны в постменопаузе. Кроме того, не стоит забывать регулярно включать в меню молоко, творог, йогурты и другие молочные продукты без добавления сахара.
Также полезны овощи и фрукты, которые обеспечивают организм клетчаткой, большим количеством витаминов, особенно группы В, бета-каротиноидами, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
«Не забываем и о зерновых продуктах. Они содержат медленные углеводы — основной источник энергии и клетчатки. Вы будете реже вспоминать о еде, что поможет держать себя в форме. Также в оболочке зёрен содержится много витаминов», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Поможет в сохранении женского здоровья и белок, который является основным строительным материалом для всех клеток организма. Поэтому стоит включить в свой рацион фасоль, белую рыбу, яйца и сыр. А вот от большого количества сладостей специалисты советуют воздержаться!
«Конечно, удержаться трудно, но важно не увлекаться. Любого сахара — природного белого, промышленного, добавленного в напитки, выпечку, соки, содержащегося в мёде — в питании должно быть минимум», — подытожили в Роспотребнадзоре.