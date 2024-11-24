В Роспотребнадзоре поделились секретами женского здоровья

«Не забываем и о зерновых продуктах. Они содержат медленные углеводы — основной источник энергии и клетчатки. Вы будете реже вспоминать о еде, что поможет держать себя в форме. Также в оболочке зёрен содержится много витаминов», — рассказали в Роспотребнадзоре.