Южноуральцы увидят фейерверк из осколков астероида

Геминиды — это мощный метеорный поток, образованный не из частиц кометы, а из осколков астероида (3200) Фаэтон. Астрономы обещают пик активности Гименид в ночь с 13 на 14 декабря.
По словам астрофизика, доцента кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергея Замоздры, астероид 3200 Фаэтон считают выгоревшим ядром кометы, потерявшим летучие вещества.
«Фаэтон, приближаясь к Солнцу, оставляет за собой шлейф каменистых частиц. Влетая на огромной скорости в атмосферу нашей планеты и сгорая, они создают яркие вспышки», — цитирует ученого «Южноуральская панорама».
Не исключено, что в этом году наблюдать Геминиды может помешать яркая Луна. Чтобы этого не произошло, астрономы советуют южноуральцам уехать из города и выбрать для наблюдения точку с минимальной засветкой.