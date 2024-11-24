Олбани
+7°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южноуральцы увидят фейерверк из осколков астероида

О необычном явлении — Геменидах — рассказывает издание «Южноуральская панорама».

Геминиды — это мощный метеорный поток, образованный не из частиц кометы, а из осколков астероида (3200) Фаэтон. Астрономы обещают пик активности Гименид в ночь с 13 на 14 декабря.

По словам астрофизика, доцента кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергея Замоздры, астероид 3200 Фаэтон считают выгоревшим ядром кометы, потерявшим летучие вещества.

«Фаэтон, приближаясь к Солнцу, оставляет за собой шлейф каменистых частиц. Влетая на огромной скорости в атмосферу нашей планеты и сгорая, они создают яркие вспышки», — цитирует ученого «Южноуральская панорама».

Не исключено, что в этом году наблюдать Геминиды может помешать яркая Луна. Чтобы этого не произошло, астрономы советуют южноуральцам уехать из города и выбрать для наблюдения точку с минимальной засветкой.

космос