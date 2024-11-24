Уфимцы предложили сделать квадробинг видом спорта

Квадроберы из Уфы Руслан Ракета и Эмиль стали гостями шоу на Первом канале «Пусть говорят». Их пригласили для участия в выпуске, посвященном модным субкультурам звероподражателей: квадроберам, фурри и териантропам.
Парни — 24-летний криптовалютчик и 32-летний электромонтажник — «прославились» после появления в сети роликов с их участием, где они бегают в одеждах кота и тигра по улицам города и в торговом центре и пристают к посетителям. Известно, что обоих после этого вызывали в полицию для опроса и предупредили, что в следующий раз привлекут к административной ответственности.
Как рассказали Руслан и Эмиль, они познакомились в сети на сайте бесплатных объявлений и с тех пор стали лучшими друзьями. Эмиль искал того, кто мог бы выгуливать как квадробера. Руслан откликнулся на объявление и с тех пор очень сдружились. Парни говорят, что им все равно от того, что их увлечение осуждают окружающие. Наоборот, уфимцы считают, что это движение необходимо сделать популярнее.
На передаче уфимцы выразили желание, чтобы квадробинг признали видом спорта и проводили чемпионаты, как по хоббихорсингу, когда люди скачут на палке с головой лошади.
— Я кандидат в мастера спорта по бегу, но бегать на четырех конечностях — это очень тяжело, — говорит один из уфимцев.
Сегодня подобные увлечения не нашли положительных откликов у общества. В Уфе даже появилось движение антиквадроберов, а депутаты Госдумы предлагали штрафовать до 5000 рублей родителей, которые выгуливают своих детей на поводках. Ожидается, что поправки примут до конца этого года.