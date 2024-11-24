Уфимцы предложили сделать квадробинг видом спорта

Как рассказали Руслан и Эмиль, они познакомились в сети на сайте бесплатных объявлений и с тех пор стали лучшими друзьями. Эмиль искал того, кто мог бы выгуливать как квадробера. Руслан откликнулся на объявление и с тех пор очень сдружились. Парни говорят, что им все равно от того, что их увлечение осуждают окружающие. Наоборот, уфимцы считают, что это движение необходимо сделать популярнее.