Стало известно, у кого в крае больше выросла зарплата

Особенно заметный рост отмечен в пищевой промышленности и сельскохозяйственном секторе. Аналитику публикует издание «Проспект Мира».
По данным аналитиков, средняя предлагаемая зарплата в регионе достигла 71 877 рублей в месяц, что на 8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Однако в некоторых отраслях рост оказался гораздо более существенным.
Лидерами по увеличению заработных плат стали работники кухни и пищевого производства. Их средняя зарплата выросла на впечатляющие 37%, достигнув 64 116 рублей в месяц. Это может свидетельствовать о растущем спросе на квалифицированных специалистов в этой области.
Не менее впечатляющий рост наблюдается в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства. Здесь средняя зарплата увеличилась на 34%, составив 87 150 рублей. Такая динамика может быть связана с активным развитием агропромышленного комплекса в регионе.
Специалисты по ремонту техники также оказались в числе наиболее востребованных профессий. Их заработная плата выросла на 30%, достигнув 83 100 рублей в месяц. Это может указывать на растущую потребность в квалифицированных технических специалистах.
Значительный рост зарплат наблюдается и в творческих профессиях. Так, дизайнеры и проектировщики могут рассчитывать на среднюю зарплату в 74 315 рублей, что на 28% больше, чем год назад.
Работники автосервисов также не остались в стороне от общей тенденции роста зарплат. Их средний заработок увеличился на 27%, достигнув внушительной суммы в 97 544 рубля в месяц.