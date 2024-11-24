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Лукашенко поздравил Кустурицу с днем рождения, сказав о его таланте

Лукашенко поздравил режиссера и актера Кустурицу с днем рождения.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эмира Кустурицу с днем рождения, сообщили в пресс-службе президента.

В поздравлении говорится, что актерский и режиссерский талант Кустурицы нашел свое воплощение в десятках кинематографических работ.

«Ваше творчество вписало яркие страницы в культурную летопись нашего времени, получило заслуженное международное признание», — отметил Александр Лукашенко.

Эмир Кустурица 24 ноября отмечает 70-летний юбилей.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси Эмира Кустурицу знают как выдающегося деятеля искусства и доброго друга страны.

«Уверен, что и в дальнейшем Ваша деятельность будет неизменно способствовать развитию сотрудничества между народами Беларуси и Сербии», — говорится в поздравлении.

Ранее мы писали, как связаны с Беларусью герой знаменитой песни «Орленок» и ее первый исполнитель Александр Окаемов: «Орленок, орленок, взлети выше солнца».

Еще рассказали, что биатлонист Бьорндален, муж белоруски Домрачевой, отказывается от работы тренером: «Очень сложно совмещать это с семьей».

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