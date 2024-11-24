«Хочу для себя такого мужчину!»: Ростовская мастерица сшила куклу для певца SHAMAN и Данила Багрова из «Брата»

32-летняя Мария Маримир из Шахт ни разу не была на концерте SHAMAN, но кукла, которая вышла из-под ее иголки, попала певцу прямо в руки при многотысячной толпе.
А еще вечерами она шьет любимых киногероев, среди которых мультяшный образ Данилы Багрова с обрезом из ткани и портрет пожилой женщины, который остался детям и внукам после смерти бабушки. Причем создавать игрушки ей помогает муж-юрист.
«ЗАТЯНУЛО ТАК, ЧТО НЕ НАДОЕДАЕТ».
Мария с детства любила рукодельничать. Вышивала, делала цветы из бисера и лент.
— Мне было лет шесть-семь: вот-вот надо было идти в первый класс. И в какой-то день мама не знала, чем меня занять. И первое, что у нее нашлось под рукой, это коробочка с бисером. Она принесла ее мне, а еще листик бумаги и клей ПВА. Из этого я соорудила свою первую картину.
А уже в первом классе будущая мастерица попросила родителей отвести ее в художественную школу. Там среди всех предметов больше всего нравилось заниматься декоративной графикой и батиком. Но, даже поступив в университет и став юристом, Мария не бросала любимое хобби. Когда же на свет появилась дочка, у мамы открылось второе дыхание.
— Чем бы ни занималась, на определенном уровне труд доходил до автоматизма, и становилось скучно. Но, когда попробовала шить кукол, поняла, что это дело совмещает очень много видов рукоделия. Затянуло так, что не надоедает уже шесть лет.
ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ СТАЛИ ОБРАЩАТЬСЯ.
В начале, признается Мария, близкие восприняли увлечение молодой мамы как что-то несерьезное.
— Но когда я стала показывать свои работы в соцсетях, все больше людей стали обращаться. Просили сделать таких куколок. Да и родные теперь сами обращаются: мол, у кого-то юбилей — сделай подарок!
Куклы у Марии, по нынешней моде, без прорисованного лица. На них есть лишь глазки да румяные щечки.
— Если вспомнить, как выглядит русская народная кукла, а такую дети сами себе мастерили веками, то игрушки были вообще без лиц. Они как обереги, талисманы. Такая куколка могла хранить тайны и никому бы не рассказала секрет ребенка.
Рукодельница объясняет, что куколка, хоть и имеет на лице лишь глазки, и она должна максимально соответствовать образу, с которого шьется.
— Даже, если человека не знаешь лично, по фото чувствуется его энергетика.
МОДНУЮ ОБУВЬ ДЕЛАЕТ МУЖ.
Куклы у мастерицы, несмотря на то, что тряпичные, шевелят руками и ногами, будто на шарнирах. А для этого нужно изготовить много сложных деталей и каждую набить синтепоном разной плотности.
— Чтобы модель могла стоять на ножках, нужно добавить утяжелитель. Это, как правило гречневая крупа.
А, чтобы красавицы были модно обуты — в сапожки, туфельки, сандалии и кеды — к делу даже подключился муж.
— Для того, чтобы изготовить обувь для кукол, нужна изрядная физическая сила. И супруг не отказывает мне в помощи. Он делает туфельки из натуральной кожи по определенной технологии: нужно натянуть колодку, работать большой иглой, шилом — пальцы нередко исколоты.
НА ВСЕ ПРО ВСЕ — ПОЛМЕСЯЦА.
Для Марии изготовление кукол очень эмоциональный и творческий процесс.
— Это для меня абсолютная медитация. Даже, когда на работе день был неспокойным, то, придя домой, накормив всех, могу расслабиться за шитьем, найти душевное равновесие.
Даже, когда, кажется, сделан последний стежок, кукла может быть еще не готова.
— Сразу может казаться, что добавить уже нечего. Но стоит ей отстояться ночь, как становится понятно: нужно ли добавить какой-то элемент, или образ уже завершенный.
Кукол Мария не делает по одной.
— Работа над ними — не только шитье. И разные процессы занимают время: наполнитель должен чуть улечься, клеевой состав подсохнуть — на все про все где-то полмесяца. А в месяц выходит сделать от четырех до шести куколок. По выходным выкраиваю часа три-четыре, а в будние дни — часок-другой вечером после работы и всех домашних дел.
Помимо копий людей много у Марии выходит и делать зверюшек.
— Овечки, котики, лисички, лошадки, а чаще всего, конечно, зайки. У них тоже лапки шевелятся.
«НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ!».
Несмотря на то, что Мария создала уже больше сотни кукол, некоторые игрушки не забываются.
— Это очень грустная и одновременно трогательная история. Был случай, лет пять назад, когда дочка заказывала своей маме на 88-летие куколку. Повторила образ бабушки по фотографии. Игрушка долго-долго жила с пожилой женщиной. А недавно дочь написала мне: «Мамы не стало, но она всегда с нами, когда смотрим на эту куколку». Так что поделку передали по наследству.
А девочке-спортсменке, которая занимается художественной гимнастикой, родители подарили на 12-летие ее кукольный портрет с медалью за первое место на груди.
— Уже три года куколка ездит с ней на все соревнования. Девочка считает, что это ее талисман.
Порой и казусы в работе над очередной моделью оказываются к месту.
— Как-то несколько дней мучилась с одной игрушкой — у нее одна ножка постоянно косила. Как только не перешивала — ровной не становилось. А тут уже время отдавать подарок, и я предупредила родных героини, чью кукольную копию сделала, о «браке». А они только улыбнулись: «Так и оставь! У нее, и правда, такая походка: правая нога немножко косолапит». Нарочно не придумаешь!
«СДЕЛАЙТЕ КУКОЛКУ ДЛЯ НАШЕГО МАЛЬЧИКА».
Довелось Марии шить и мини-копии звезд. Как-то ей написала фанатка певца SHAMAN из Сибири.
— Она просто прислала фотографию с просьбой «Сделайте куколку для нашего мальчика». Смотрю — а это же артист знаменитый! Она вместе с фан-клубом подарила певцу на концерте его текстильный образ. А потом прислала видео вручения презента певцу на сцене.
В другой раз за мягким «портретом» обратилась фанатка киноактера и режиссера Сергея Бодрова-младшего.
— Прислала фотографию его в образе Данилы Багрова из фильма «Брат» и сказала: «Хочу себе вот такого чудесного мужчину!» Смастерила его «фирменный» свитер, узнаваемые сапожки, а еще девушка попросила обязательно добавить узнаваемые ссадины на лице. И тут я поняла, что куколка получается чересчур миленькая. Стала экспериментировать: сделала обрез из полимерной глины — слишком кукольно. Тогда сшила несколько слоев ткани и выкрасила «оружие» — то, что надо. Кукла и милая, и брутальная.
Конечно, творила под музыку из фильма, вспоминает мастерица. А, когда молодежь попросила сшить версию рэпера «Гон. Фладда», пришлось с нуля узнавать о его песнях.
ГЛАВНЫЙ КРИТИК — ДОЧКА.
Кого из звезд еще сошьет, Мария даже не задумывалась. А вот героев своих хочет доработать — сделать фигуру более похожую на человеческую.
— Это будет девочка-амазонка. Уже готовлюсь к проекту: сделала всем куколкам ножки подлиннее, у них появляется талия, выраженный подбородок, щечки и даже ушки, чтобы вешать сережки.
Дочка Лиза помогает маме набивать детали синтепоном и постоянно спрашивает: «Когда ты меня научишь шить?». Дошколенок и главный критик игрушек мастерицы.
— Если она сказала, что это некрасиво, значит, некрасиво. А если говорит «Вау!», то это успех! И даже у взрослых эмоции точь в точь при вручении повторяются.