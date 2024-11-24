«Хочу для себя такого мужчину!»: Ростовская мастерица сшила куклу для певца SHAMAN и Данила Багрова из «Брата»

— Мне было лет шесть-семь: вот-вот надо было идти в первый класс. И в какой-то день мама не знала, чем меня занять. И первое, что у нее нашлось под рукой, это коробочка с бисером. Она принесла ее мне, а еще листик бумаги и клей ПВА. Из этого я соорудила свою первую картину.