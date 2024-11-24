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Жителя Башкирии обязали выплатить моральный вред полицейскому за оскорбление

Мужчину задержали пьяным на улице в Мелеузе.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Мелеуза суд обязал выплатить моральную компенсацию сотруднику полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

По предоставленным данным, мужчина был пьян в день случившегося и неадекватно вел себя на улице. Его увидели полицейские, представились, объяснили, что он нарушает правопорядок и предложили проехать в медицинское учреждение, чтобы определить степень опьянения.

В ответ мужчина оскорблял правоохранителей и угрожал в адрес одного из них. Суд признал его виновным и обязал выплатить штраф и компенсацию морального вреда пострадавшему полицейскому.

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