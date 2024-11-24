В Магнитогорске провели рейд среди водителей автобусов

Как сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области, только в утренние часы сотрудники Госавтоинспекции проверили 65 автобусов и маршрутных такси. Водители допустили 12 нарушений ПДД. Самые распространенные касаются правил перевозки людей, нарушений применения ремней безопасности, а также управления технически неисправными транспортными средствами.
Также в ходе рейда сотрудники полиции провели разъяснительные беседы с пассажирами, которым еще раз напомнили о распространенных мошеннических схемах.
Как мы писали ранее, безработный и ранее судимый 18-летний местный житель Магнитогорска попытался угнать ВАЗ. Он взломал двери, похитил магнитолу и хотел завести авто, но ему помешал владелец легковушки.