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Прокуратура Пермского края проведет проверку после обращения сотрудников СМП

В случае выявления нарушений будут приняты меры.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Пермского края инициировала проверку после видео-обращения сотрудников СМП к Губернатору Дмитрию Махонину. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Кудымкарской городской прокуратурой организована проверка информации, размещенной в сети “Интернет”, о нарушении трудовых прав сотрудников скорой медицинской помощи ГБУЗ ПК “Больница Коми-Пермяцкого округа”. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — написано в сообщении.

Напомним, в Прикамье работники СМП пожаловались на низкую заработную плату. В сравнении с коллегами других регионов их оклад значительно меньше. Кроме того, сотрудников СМП исключили из списка получателей социальных выплат.

Прокуратура