Прокуратура Пермского края проведет проверку после обращения сотрудников СМП

Прокуратура Пермского края инициировала проверку после видео-обращения сотрудников СМП к Губернатору Дмитрию Махонину. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
«Кудымкарской городской прокуратурой организована проверка информации, размещенной в сети “Интернет”, о нарушении трудовых прав сотрудников скорой медицинской помощи ГБУЗ ПК “Больница Коми-Пермяцкого округа”. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — написано в сообщении.
Напомним, в Прикамье работники СМП пожаловались на низкую заработную плату. В сравнении с коллегами других регионов их оклад значительно меньше. Кроме того, сотрудников СМП исключили из списка получателей социальных выплат.