«Как для скота»: ситуация с «тухляком» в популярном магазине взбесила владивостокцев

Жители Владивостока пожаловались на некачественные сливы, купленные в одном из популярных продуктовых супермаркетов по цене 350 рублей за килограмм. Покупателей привлек свежий и красивый внешний вид фруктов, однако радость от покупки быстро сменилась разочарованием, сообщает ИА PrimaMedia.