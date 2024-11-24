«Как для скота»: ситуация с «тухляком» в популярном магазине взбесила владивостокцев

Жители Владивостока пожаловались на некачественные сливы, купленные в одном из популярных продуктовых супермаркетов по цене 350 рублей за килограмм. Покупателей привлек свежий и красивый внешний вид фруктов, однако радость от покупки быстро сменилась разочарованием, сообщает ИА PrimaMedia.
Разрезав сливы дома, люди обнаружили внутри потемневшую и заплесневелую мякоть. Фотографии некачественного продукта были опубликованы в Telegram-канале «vtoryakvdk» (18+), вызвав волну негодования среди пользователей.
В Сети остро отреагировали на новость: «Какая мерзость», «Фу, стошнило сразу, как увидела», «Приятного аппетита».