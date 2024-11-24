С 1 января: штрафы за нарушение ПДД могут вырасти в полтора раза

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект поправок к КоАП, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно информации издания, изменения предполагают повышение штрафов в среднем в полтора раза. Так, в частности, санкция за превышение скорости должна вырасти с нынешних 500−5000 рублей до 750−7500 рублей.
Штраф за непристёгнутый ремень может увеличиться с 1000 до 1500 рублей. Штраф за вождение авто в пьяном виде предлагается повысить с 30 тысяч рублей до 45 тысяч рублей. На столько же могут поднять штраф за отказ от медосвидетельствования.
Диапазон штрафов за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки может измениться с 500−5000 рублей до 750−7500 рублей. За причинение лёгкого вреда здоровью при нарушении ПДД штраф хотят увеличить с 2500—5000 до 3700−7500 рублей, а среднего — с 10000−20000 до 15000−30000 рублей.