С 1 января: штрафы за нарушение ПДД могут вырасти в полтора раза

Штраф за непристёгнутый ремень может увеличиться с 1000 до 1500 рублей. Штраф за вождение авто в пьяном виде предлагается повысить с 30 тысяч рублей до 45 тысяч рублей. На столько же могут поднять штраф за отказ от медосвидетельствования.