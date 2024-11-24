Жители Западного в Ростове на сутки останутся без воды

В среду и четверг, 27 и 28 ноября, несколько улиц Западного жилого массива в Ростове-на-Дону останутся без воды. Подачу ресурса в краны жителей прекратят из-за ремонтных работ. Об этом сообщают в «Ростовводоканале».
— В связи с врезкой нового участка водопровода диаметром 600 миллиметров будет временно ограничено водоснабжение. С 8:00 27 ноября до 9:00 28 ноября ресурс не будет подаваться в границах улицы Зорге — проспекта Стачки — улицы Малиновского и проспекта Коммунистического, — уточнили в ресурсоснабжающей организации.
Добавим, в субботу, 23 ноября, часть жителей Северного жилого массива с утра и до ночи остались без холодной воды из-за коммунальной аварии — порыв на водопроводе диаметром 1000 миллиметров произошел на улице Орбитальной, 86.
— В связи с этим было приостановлено водоснабжение в границах улицы Орская — Днепровского переулка — улиц Вятской и Каскадной. А в хуторе Ленинаван, в СНТ «Салют» и «Урожай» вода подавалась со сниженным давлением, — рассказал и.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.
К седьмому часу вечера аварийная бригада «Ростовводоканала» справилась с работой, и к ночи в кранах местных жителей появилась холодная вода.