Жители Западного в Ростове на сутки останутся без воды

— В связи с этим было приостановлено водоснабжение в границах улицы Орская — Днепровского переулка — улиц Вятской и Каскадной. А в хуторе Ленинаван, в СНТ «Салют» и «Урожай» вода подавалась со сниженным давлением, — рассказал и.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.