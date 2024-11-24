Электроснабжение восстановлено в 107 населенных пунктах Могилевской области

После сильных снегопадов более ста населенных пунктов Могилевской области лишились света, но 23 ноября в «Могилевэнерго» сообщили, что электроснабжение в пострадавших от непогоды районах восстановлено.
Из-за сильного снега была нарушена работа электросетевого комплекса в некоторых районах Могилевской области.
«Основной причиной отключений стало налипание мокрого снега на ветки деревьев и провода линий электропередачи», — сообщили «Могилевэнерго».
Персонал предприятия восстановил электроснабжение 107 населенных пунктах. Для этого была задействована 31 аварийно-восстановительная бригада.
Энергетики уточнили, что 23 ноября, по состоянию на 21.35, напряжение подано всем потребителям. Могилевская энергосистема работает в штатном режиме.
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