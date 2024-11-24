Горожан просят не парковаться в одном из районов

По сообщению Приморских тепловых сетей, работы на дымовой трубе ТЭЦ-1 на улице Западной стартовали сегодня, они продлятся до 1 декабря включительно. В этот период красить трубу будут ежедневно с 9 утра до 6 часов вечера.