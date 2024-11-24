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Горожан просят не парковаться в одном из районов

Это связано с соображением безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке предупредили горожан об опасности парковки вблизи Владивостокской ТЭЦ-1. Предупреждение распространила пресс-служба Приморских тепловых сетей ДГК.

На ТЭЦ будут красить дымовую трубу. Чтобы краска не повредила автомобили, жителей и гостей города просят оставлять машины на безопасном расстоянии.

По сообщению Приморских тепловых сетей, работы на дымовой трубе ТЭЦ-1 на улице Западной стартовали сегодня, они продлятся до 1 декабря включительно. В этот период красить трубу будут ежедневно с 9 утра до 6 часов вечера.

Горожанам и гостям приморской столицы рекомендуют в это время воздержаться от нахождения вблизи ТЭЦ-1.

«Мы просим жителей и гостей города принять меры по сохранности своего личного имущества, в том числе по предотвращению ущерба лакокрасочному покрытию автотранспортных средств в период покраски дымовой трубы», — говорит заместитель главного инженера структурного подразделения «Приморские тепловые сети» Олег Безногов.

Покраску дымовой трубы здесь называют важным этапом капитального ремонта, направленного на повышение эксплуатационной надёжности и безопасности Владивостокской ТЭЦ-1. Горожан просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам.