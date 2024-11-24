Губернатор Кубани поздравил с Днем матери жительниц региона

«Поздравляю мам и бабушек края с Днем матери! В мире нет более нежных и бережных рук, чем материнские, нет более трепетной и безусловной любви, чем любовь матери к ребенку. Она согревает и исцеляет, придает сил и вселяет уверенность. К сожалению, моей мамы уже нет рядом, но всегда с теплотой вспоминаю ее советы и уроки, которые не раз мне помогли в жизни», — написал глава региона.