В Омске на месяц закроют проезд к «Зелёному острову»

В департаменте транспорта городской администрации рассказали о перекрытии на длительный срок проезда, который ведёт к «Зелёному острову». Закрыта для движения транспорта будет улица 1-й Затонской. Прекратить движение на этом участке потребовалось в связи с монтажом нового трубопровода, который необходим для строящихся высотных домов.