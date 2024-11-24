В Омске на месяц закроют проезд к «Зелёному острову»

В департаменте транспорта городской администрации рассказали о перекрытии на длительный срок проезда, который ведёт к «Зелёному острову». Закрыта для движения транспорта будет улица 1-й Затонской. Прекратить движение на этом участке потребовалось в связи с монтажом нового трубопровода, который необходим для строящихся высотных домов.
Перекрытие предусмотрено в два этапа:
25 ноября с 8:00 до 11 декабря 22:00 улица 1-я Затонская будет закрыта на участке от улицы 3-я Ледорезная до дома № 7 по улице 1-я Затонская;
12 декабря с 8:00 до 29 декабря 22:00 улицу 1-я Затонскую перекроют на участке от дома № 7 до дома № 2.
Объезжать перекрытый проезд омичам рекомендуют по улицам Красный Путь, Крутой Яр, 2-я Затонская, 6-я Северная. Водителей просят быть внимательными, а пешеходов — осторожными.