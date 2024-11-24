«Материнство — ни с чем не сравнимый опыт, который постигаешь вместе с детьми»: жительницы Казани поделились секретами воспитания

«Главное — любовь к детям и уважительное отношение к их выбору».
Будущая заслуженный врач РТ, заместитель главного врача по медчасти городской клинической больницы № 7 Зульфия Ким родилась в семье студентов-медиков. Ее мама, Ландыш Закирова, была очень молода, однако у нее сразу появилась ответственность за своего ребенка. В этот период жизни было необходимо соблюдать баланс между работой и семьей, наполнять жизнь близких гармонией. Ландыш Рафиковна благодарит супруга за то, что сообща они успевали учиться, работать и воспитывать ребенка. Ее медицинский стаж насчитывает 52 года, из них более 40 лет она проработала врачом клинической лабораторной диагностики РКБ.
В юности Зульфия Ким была активной, инициативной и творческой девочкой. Мама отмечает, что всегда поддерживала ее желание посещать различные кружки — от изготовления мягких игрушек до биатлона. При этом основной упор родители делали на получение образования. «Думаю, это ей позволило дисциплинировать себя, правильно расставлять приоритеты, учиться, занимаясь творчеством или спортом. Она росла гармоничной и разносторонне развитой личностью», — говорит Ландыш Закирова.
С рождением младшего брата у юной Зульфии Ким появилась не только любовь к нему, но и ответственность. Вместе они учили стихотворения, разыгрывали сценки. Мама с детьми делала поделки, по просьбе дочери ей даже пришлось научиться вязать костюмы для кукол. Дети проводили время с дедушками и бабушками — узнавали о традициях своего народа, учились уважать старших и проявлять любовь к родному краю.
Благодаря доверительным отношениям и дисциплинированности родители спокойно отправляли сестру с братом в туристические поездки по стране. Как считает мама Зульфии Ким, путешествия дали детям хороший опыт общения со сверстниками и научили самостоятельности.
«Материнство — это ни с чем несравнимый опыт, его постигаешь вместе с детьми. Это требует усилий, терпения, труда. Самое главное — любовь к детям и уважительное отношение к их выбору профессии и спутников жизни. Есть хорошая арабская пословица: “Когда чего-то добиваются твои дети — это куда важнее собственных достижений”. Я люблю своих детей и горжусь ими», — поделилась Ландыш Закирова.
«Заметив у ребенка внимание к определенной деятельности, предложите записаться ему на кружок».
По воспоминаниям мамы Саиды Мухаметзяновой — Зили Фаритовны — в детстве будущая певица была озорной, жизнерадостной и любознательной. Уже с юных лет был заметен ее творческий потенциал, девочка любила петь и танцевать. По мере взросления интерес к искусству не пропадал, поэтому родители решили отдать ее на уроки фортепиано и вокала.
«Если вы заметили, что ребенок чем-то увлечен, надо поинтересоваться и предложить ему записаться на кружок. Так было с моей дочерью. Ей понравилось ходить на вокал и занятия фортепиано. Правда, позже пришлось разучивать сложные композиции, она стала лениться. Но беседы и уговоры сделали свое дело: дочка продолжала ходить на занятия. Сейчас Саида благодарит нас за то, что мы уговорили ее не оставлять уроки фортепиано», — рассказывает Зиля Мухаметзянова.
По мнению мамы певицы, важно развивать в детях трудолюбие, усидчивость и не забывать поощрять за успехи. Именно в этом случае ребенок будет увлечен выбранной делом. Также стоит чаще разговаривать с детьми, интересоваться их занятиями или обсуждать вместе прочитанные книги.
Дети берут пример со взрослых, поэтому родителям важно достичь взаимопонимания. Чтобы научить ребенка уважению к старшим, близким и родным необходимо демонстрировать такой пример самим. В семье Мухаметзяновых важны семейные традиции — поездки к дедушке с бабушкой в деревню, встречи с родственниками.
Своим самым большим достижением мама певицы считает то, что смогла вырастить троих детей, которые стали достойными людьми. «Еще я горжусь дочерью. Она с малых лет представляет родной Татарстан за пределами России», — отметила Зиля Мухаметзянова.
«Неважно, чем увлекается ребенок, — спортом или творчеством. Главное — вселить в него веру в себя и свой успех».
Детство ребенка с ДЦП достаточно сложное — постоянные реабилитации и лечение. Таким оно было и у Юрия Григорьева. Его руки были сильно спазмированы, из-за этого даже играть было очень трудно. Несмотря на сложности, мальчик всегда был стойким и обладал отличным чувством юмора. Так, в четыре года мама научила его читать по слогам, и ребенка увлек мир литературы и музыки.
С юных лет Марина Григорьева окружала сына любовью и заботой, прививала оптимистичный взгляд на жизнь, учила дружить и помогать близким. В школе-интернате № 4 для детей с ОВЗ Юра учился, печатая на компьютере, а сегодня он уже студент юридического факультета одного из казанских вузов.
22-летний спортсмен не может самостоятельно ходить, в быту ему зачастую нужна помощь. Но это не помешало ему заниматься боччей на протяжении вот уже трех лет. Интерес к данному виду спорта у ребенка появился, когда в школу к ним пришла тренер по бочче Ирина Полякова. Юра достиг больших успехов. Так, в прошлом году он стал серебряным призером чемпионата РТ. Он принимал участие в соревнованиях в Подмосковье, а также по Татарстану — в Чистополе, Арске и Зеленодольске. «Неважно, чем увлекается ребенок, — спортом или творчеством. Главное — вселить в него веру в себя и свой успех», — считает Марина Алексеевна.
Помимо Юры мама воспитывает еще двух дочек. По выходным в семье любят играть в настольные игры, а во время отпуска путешествовать на машине. Так, Григорьевы уже побывали во многих городах России; в мечтах еще один — Санкт-Петербург.
Рождение сына с тяжелой формой ДЦП полностью поменяло привычный уклад жизни Марины Григорьевой. Профессию модельера-конструктора одежды она сменила на юриста, открыла общественную организацию «Ассоциация развития социальных инициатив» (сообщество родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет) и производство ортопедических изделий для купания детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
«Все это благодаря Юре. Защищая интересы сына, столкнувшись с проблемами правового характера, я решила получить второе высшее образование — стала юристом. Постоянно обучаюсь, повышаю квалификацию: эксперт по доступной среде, эксперт по техническим средствам реабилитации, медиатор. Стала общественным помощником Уполномоченного по правам человека в РТ, членом экспертного совета при УПЧ в РТ», — поделилась Марина Григорьева.
Диляра Гафурова.