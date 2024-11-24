«Материнство — ни с чем не сравнимый опыт, который постигаешь вместе с детьми»: жительницы Казани поделились секретами воспитания

22-летний спортсмен не может самостоятельно ходить, в быту ему зачастую нужна помощь. Но это не помешало ему заниматься боччей на протяжении вот уже трех лет. Интерес к данному виду спорта у ребенка появился, когда в школу к ним пришла тренер по бочче Ирина Полякова. Юра достиг больших успехов. Так, в прошлом году он стал серебряным призером чемпионата РТ. Он принимал участие в соревнованиях в Подмосковье, а также по Татарстану — в Чистополе, Арске и Зеленодольске. «Неважно, чем увлекается ребенок, — спортом или творчеством. Главное — вселить в него веру в себя и свой успех», — считает Марина Алексеевна.