Кондуктор высадил ребенка-инвалида из автобуса в Хабаровском крае

Случай произошел в октябре прошлого года. Семья возвращалась домой на автобусе, который обслуживает ООО «Скайлайн». Во время поездки терминал оплаты дал сбой, и пассажиры не смогли оплатить проезд. Кондуктор потребовал, чтобы мужчина и ребенок покинули автобус. Мать мальчика обратилась в полицию, и дело было передано в Следственный комитет.