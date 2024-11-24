Кондуктор высадил ребенка-инвалида из автобуса в Хабаровском крае

В Хабаровском крае кондуктор автобуса высадил ребенка с инвалидностью и его отца из-за сбоя в терминале оплаты. Мать мальчика обратилась в Следственный комитет, но дело закрыли. После повторного обращения к председателю СК расследование возобновили, а его завершение взято на контроль центральным аппаратом ведомства. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Жительница Амурска обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину через его официальную приемную в социальной сети. Она пожаловалась на прекращение уголовного дела о нарушении прав ее сына.
Случай произошел в октябре прошлого года. Семья возвращалась домой на автобусе, который обслуживает ООО «Скайлайн». Во время поездки терминал оплаты дал сбой, и пассажиры не смогли оплатить проезд. Кондуктор потребовал, чтобы мужчина и ребенок покинули автобус. Мать мальчика обратилась в полицию, и дело было передано в Следственный комитет.
«Расследование началось, но через некоторое время уголовное дело закрыли. Женщина не согласилась с этим решением и направила обращение в приемную председателя следкома», — рассказали в СК России.
Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО Сергею Степанову возобновить расследование уголовного дела. Также поручено принять меры для завершения работы и передачи материалов в суд для рассмотрения. Ход исполнения поручений контролируется центральным аппаратом ведомства.