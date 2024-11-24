«Варим в 10-литровых кастрюлях, а в школу развозим “партиями”: честные истории матерей, воспитывающих 8, 10 и 12 детей

— Очень дорого обходятся лекарства. Дети ведь, как правило, болеют по кругу, друг за другом. И каждый такой карантин несет за собой большие расходы. Путешествия для большой семьи тоже удовольствие не из дешевых. Мы ездили с детьми на Черное море, были в Крыму. Билеты в том же плацкарте поезда выходят в кругленькую сумму. Но мы стараемся выбираться именно вместе. Также сложно обеспечить каждого ребенка хорошей техникой. Я никогда не гналась за марками, старалась ограничивать детей от гаджетов. А когда они садятся учиться онлайн, то выясняется, что либо программа на компьютере не тянет, либо телефон устарел. Самым сложным периодом нашей семьи было время пандемии, когда все находились дома и обучались дистанционно. Это было похоже на call-центр (смеется).