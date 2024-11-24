«Варим в 10-литровых кастрюлях, а в школу развозим “партиями”: честные истории матерей, воспитывающих 8, 10 и 12 детей

Ежегодно последнее воскресенье ноября в России посвящено самому главному человеку в жизни каждого. «Комсомолка» поздравляет всех мам с их «профессиональным» праздником!
За словом «мама» стоит бесконечное количество подвигов, совершаемых во имя любви и преданности своим детям. КП-Иркутск собрала честные истории женщин, на чьих плечах лежит забота о большой семье.
БУЛОЧКИ ТАЗАМИ, А БЛИНЫ — СОТНЯМИ
44-летняя Ольга Сорокина из Забайкалья — педиатр в поликлинике и многодетная мама. В первом браке женщина родила семерых ребятишек. К несчастью, мужчина умер из-за проблем с сердцем. Супруги прожили счастливо вместе больше 20 лет. Воспитывать дочек и сыновей Ольге пришлось одной, пока она не встретила Юрия. После свадьбы у пары родился общий ребенок, которого назвали Сережей. К слову, у Юрия тоже есть взрослые сын и дочь.
— Постоянно балую близких пирожками, булочками, пиццей. Целые тазики получаются, — говорит многодетная мама. — Ну и блины, конечно же, сотнями выходят. Но я не стою у плиты весь день. Готовлю сразу на четырех сковородках!
Глава семьи работает охранником в клубе творчества, мама — в декрете. Старший сын Ольги, 24-летний Матвей, обзавелся собственной семьей, живет по соседству. 20-летняя Арина учится в институте в Томске, а 16-летняя Лукерья закончила кадетский класс и осваивает профессию ветеринарного врача. Помимо новорожденного малыша с родителями живут 12-летняя Вера, первоклассник Тихон и детсадовцы Еремей и Люба.
— Очень дорого обходятся лекарства. Дети ведь, как правило, болеют по кругу, друг за другом. И каждый такой карантин несет за собой большие расходы. Путешествия для большой семьи тоже удовольствие не из дешевых. Мы ездили с детьми на Черное море, были в Крыму. Билеты в том же плацкарте поезда выходят в кругленькую сумму. Но мы стараемся выбираться именно вместе. Также сложно обеспечить каждого ребенка хорошей техникой. Я никогда не гналась за марками, старалась ограничивать детей от гаджетов. А когда они садятся учиться онлайн, то выясняется, что либо программа на компьютере не тянет, либо телефон устарел. Самым сложным периодом нашей семьи было время пандемии, когда все находились дома и обучались дистанционно. Это было похоже на call-центр (смеется).
Но женщина все же находит время и для себя: посещает салоны красоты, консультируется с психологом, увлекается чтением литературы. А в декрете Ольга планирует получить еще одно образование — дефектолога.
СУДЬБА ПОДАРИЛА ДЕСЯТЕРЫХ
— Никогда бы не подумала, что стану мамой целой «футбольной команды», — с улыбкой рассказывает 40-летняя Ольга Небышинец из села Максимовщина Иркутского района. — Предполагала, что рожу троих. Но судьба подарила нам с супругом Тимофеем десятерых детей! Каждого мы очень любим.
Семья живет в собственном доме, ведет домашнее хозяйство. Сибиряки держат 20 кур, двух коз, корову, теленка и высаживают большой огород. А вечерами родители собираются вместе с детьми за столом, чтобы поделиться успехами и обсудить дела. В школе все ребята учатся на четверки и пятерки, а еще увлекаются музыкой: 16-летний Владислав играет на фортепиано и альт-трубе, 13-летняя Нинель любит пианино, 11-летний Матвей — виолончель и тромбон, а 8-летняя Арина играет на скрипке. Самой младшей дочери Небышинец Алине годик. Вениамину два годика, Еве — четыре, Вале — шесть, а двойняшкам Тимуру и Лилии по 9 лет.
В месяц супруги тратят около 50−70 тысяч на продукты, одежду и проезд для детей. А недавно семья получила автомобиль «Газель» от правительства Иркутской области.
— Дети мне очень помогают. Старшие дочки приглядывают за малышами, помогают готовить и убираться, даже умеют доить коз. А сыновья уже ездят с отцом на работу. Парни на подспорье: замесить строительный раствор, принести инструменты. А за это он дает им деньги на карманные расходы.
СВОЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ КОМАНДА.
42-летняя жительница Иркутска Юлия Гилето воспитывает 12 ребятишек. С будущим супругом познакомилась в родном Нижнеудинске. На тот момент парень был лидером христианского молодежного движения и приехал на собрание единомышленников. Молодые люди сразу понравились друг другу, но Денису пришло время возвращаться в областной центр. Прошло несколько месяцев, и молодой человек вернулся. На этот раз ради предложения руки и сердца. Юлия ответила согласием.
— Чуть позже Денис познакомил меня с отцом, а затем мы перебрались в Иркутск. Подали заявление в ЗАГС, сыграли свадьбу. Через несколько месяцев появился наш первенец — дочь Лиза. Родилась прямо в мой день рождения!
После этого появление каждого ребенка только укрепляло их союз: Лизе 21 год, Игнату — 19, Михаилу — 18, Анне — 16, Николаю — 15, Денису — 13, Тимофею — 12, Илье — 9, Паше — 8, Соломону — 5, Иосифу 3 года, и Вера, которой только семь месяцев.
У каждого из ребят свои обязанности по дому: кто-то доит корову или кормит поросят, кто-то справляется по кухне или по двору. Старшие помогают младшим, вместе делают уроки.
— Готовить приходится много. Я практически целый день стою у плиты. С утра несколько видов каш, омлет. Всегда балую свежей выпечкой: пирожки, булочки, печенье. А суп варю в кастрюлях на 10 литров, — признается Юлия. — Если особенно вкусный получается, такого объема хватает на полдня. Котлеты и пирожки поштучно не считаю, чаще всего измеряю тазиками. Примерно за раз получается штук 30.
Сейчас в семье Гилето пять школьников, которые обучаются в разных параллелях. Юлия признается, что ее телефон буквально разрывается от родительских чатов, а отвозить их на уроки приходится «партиями».