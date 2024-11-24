Рассказываем, как будут работать ледовые катки 2024−2025 в Иркутске

Байкальская массовка — это словосочетание знают, пожалуй, все иркутяне, кто любит кататься на коньках и зимой, и летом. Это массовые катания на крытой ледовом поле во дворце «Байкал». Проходят они обычно в выходные дни — по субботам и воскресеньям. Можно прийти со своими коньками, есть пункт заточки лезвий. Можно взять пару напрокат, есть в аренду и фигура-помощник для начинающих спортсменов. Ездить можно всем только в одну сторону, чтобы не было столкновений, так как на льду такого качества скорость конькобежцами-любителями развивается не малая. В связи с этим, для безопасности «каток» во время массовки делят на зону для взрослых и для детей. Температура в крытом катке примерно +8…+9 градусов.