Рассказываем, как будут работать ледовые катки 2024−2025 в Иркутске

Ледовые катки 2024−2025 в Иркутске как обычно станут местом притяжения для многих сибиряков этой зимой. Спорить с плюсами такого хобби просто бессмысленно: тут вам и физическая нагрузка, и закалка, и просто отличный способ провести весело время с друзьями и родными. Прибавить к этому сезонность (ведь зима у нас хоть и долгая, но срок катков ограничен), получаем, что ледовые катки 2024−2025 в Иркутске — штука очень долгожданная. Рассказываем, где зальют их в этом году.
Ледовые катки 2024−2025 в Иркутске Каток на Конном.
Каток на острове Конный остается одним из самых популярных и любимых мест катания на коньках у иркутян. Каждую зиму здесь заливают порядка 4500 квадратных метров площади. Лед появляется на крупных локациях острова, а также на всех тропинках. Кроме того, ежегодно к Новому году здесь устанавливают 14-метровую елку, светодиодные фигуры, а также украшают все гирляндами. Можно кататься под сверкающими горящими огнями арками и по узким дорожкам. Нравится на Конном и взрослым, и детям. Для ребятишек тут появляется отдельная зона для развлечений изо льда. Кстати, именно здесь в новогодние каникулы для детворы проводят развлекательные программы с аниматорами. Расписание их появляется ближе к январю.
Каток на Конном работает круглосуточно, однако прокат коньков обычно только до 22.00, поэтому покататься ночью здесь получится только со своим спортинвентарем.
Ледовые катки 2024−2025 в Иркутске: СК «Авиатор».
Стадион «Авиатор» на Ширямова, 6а пользуется популярностью у сибиряков, так как там отличное качество льда, ведь его заливают для игры в хоккей с мячом, наносят специальную разметку. Здесь проводит тренировки спортивная школа «Центра развития спорта» города Иркутска. И именно по этой причине попасть сюда в любое время не получится. Кататься на льду «Авиатора» разрешают в свободное от занятий хоккеистов время. Ранее дозволялось с восьми до десяти вечера в будни или после пяти вечера в выходные. Но лучше заранее узнавать график юных спортсменов. Проката тут нет, приходите со своими коньками. Вход на каток свободный.
Ледовые катки 2024−2025 в Иркутске: «Зенит».
В мкр-не Иркутск-2 также есть свой стадион, который зимой превращается в ледовое поле. Покататься на коньках в Ленинском районе можно в «Зените». Тут тоже тренируются спортсмены, поэтому любителей на лед выпускают только в «окна» между тренировками. В выходные дни точно можно покататься. Кассы по субботам и воскресеньям вечером закрываются в восемь часов, попасть в гардероб получится до 20.45. Есть прокат, есть возможность заточить свои коньки, можно также взять в аренду «пингвина» — конструкцию-помощницу для начинающих кататься детей.
Ледовые катки 2024−2025 в Иркутске: СК «Локомотив».
В Ленинском районе есть еще один стадион — это «Локомотив» недалеко от остановки Норильская. Однако, здесь также проходят тренировки юных хоккеистов, поэтому свободным поле бывает не всегда и проката коньков тут нет. Зато вход свободный и качество льда радует.
Ледовые катки 2024−2025 в Иркутске: каток на Якоби.
Ежегодно к новогодним праздникам каток появляется и на заливе Якоби. По площади он не очень большой, зато в интересном месте. Ведь каждый январь тут устанавливают фигуры изо льда к празднику Крещения. Кстати, тут же можно будет покататься и с горок — обычно это небольшая горка для тюбов и несколько для ледянок. Вход на каток свободный, есть прокат коньков, а также тюбов и лыж. В будни можно арендовать спортинвентарь дешевле, в выходные дороже. Если есть свои коньки, то покататься можно и под звездным небом.
Ледовые катки 2024−2025 в Иркутске: «Динамо».
Стадион «Динамо» зимой также превращается в каток. Примерно с декабря по март сюда можно прийти покататься на коньках. А кататься тут можно с ветерком — размер льда около шести сотен «квадратов». Вход платный, есть теплая раздевалка с камерой хранения и прокат, который возможен только при оставлении в залог документов.
Ледовые катки 2024−2025 в Иркутске: крытый в «Байкале».
Байкальская массовка — это словосочетание знают, пожалуй, все иркутяне, кто любит кататься на коньках и зимой, и летом. Это массовые катания на крытой ледовом поле во дворце «Байкал». Проходят они обычно в выходные дни — по субботам и воскресеньям. Можно прийти со своими коньками, есть пункт заточки лезвий. Можно взять пару напрокат, есть в аренду и фигура-помощник для начинающих спортсменов. Ездить можно всем только в одну сторону, чтобы не было столкновений, так как на льду такого качества скорость конькобежцами-любителями развивается не малая. В связи с этим, для безопасности «каток» во время массовки делят на зону для взрослых и для детей. Температура в крытом катке примерно +8…+9 градусов.
Вход платный, есть льготы, но покупка льготных билетов возможна лишь в кассе, тогда как для остальных гостей ледового дворца есть возможность купить билеты онлайн и заказать также удаленно коньки нужного размера. Их, кстати, в «Байкале» несколько десятков пар с 32-го по 45-ый размер. Организаторы «Байкальской массовки» просят приходить за 20 минут до начала. Катание длится полтора часа. В здании работает кафе.
Ледовые катки 2024−2025 в Иркутске: больше 27 кортов.
В Иркутске также уже приступили к заливке кортов во дворах. Всего таких катков в этом году будет 27 штук. Подготовить площадки для катания и спорта к зимнему сезону обещают в администрации города до середины декабря.
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