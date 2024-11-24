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В Омске кубинец провел жаркий танцевальный флешмоб

На территории Омской крепости прошел танцевальный флешмоб.

Источник: Комсомольская правда

Более 200 человек приняли участие в жарком танце у Омской крепости. Мероприятие прошло под эгидой Министерства спорта Омской области. Омичи станцевали ламбаду с кубинцем Лисбаном Бар.

Фото: Евгения Демина.

Мероприятие стало одним из событий в рамках поддержки Омска как культурной столицы России в 2025 году. Добавим, что танцев на морозе в Омске раньше не проводили. Солнечная погода только добавила ощущения причастности к экзотическим танцам.

Омичи получили массу позитивных эмоций, останавливались, снимали на телефоны, улыбались и радовались единению всех участников флешмоба. Следующий танцевальный флешмоб состоится в следующую субботу.